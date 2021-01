Πολιτική

Μητσοτάκης προς Τουρκία: προϋπόθεση η ειλικρίνεια για την επίλυση διαφορών

Μηνύματα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός, κατά την συνάντηση με την ΥΕΘΑ της Γαλλίας. Τι συζήτησαν για την προμήθεια των Rafale.

Ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τις δηλώσεις του μετά την συνάντησή του με την υπουργό 'Αμυνας της Γαλλίας Φλοράνς Παρλύ, στο Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την απόκτηση των 18 Rafale που θα αποτελέσουν τη νέα Μοίρα της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στη σημερινή επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών με την Τουρκία τόνισε ότι η ειλικρίνεια και η ισορροπία είναι προϋποθέσεις που ευνοούν τον διάλογο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, "που είναι και το αντικείμενο αυτών των διερευνητικών" και πρόσθεσε ότι "η θωράκιση της Ελλάδας ποτέ δεν αποτέλεσε κίνδυνο για κάποια άλλη χώρα. Αντιθέτως ήταν πάντα ένας παράγοντας ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή".

Ο κ.Μητσοτάκης αναφερόμενος στην προμήθεια των γαλλικών αεροσκαφών Rafale επισήμανε με νόημα, ότι αυτή η αγορά "αντανακλά το δόγμα της εθνικής μας στρατηγικής σύμφωνα με τo οποίo η άμυνα μας είναι ένας "δίδυμος" πυλώνας της εξωτερικής μας πολιτικής".

"Αποτελεί ένδειξη της ανάγκης άμεσης και πιο στενής στρατιωτικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη Μεσόγειο. Στη "mare nostrum" , όπως την αποκαλεί εύστοχα ο Πρόεδρος Μακρόν, εφόσον εκεί συναντώνται τα ζωτικά συμφέροντα όλων των χωρών της Ε.Ε" πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ.Μητσοτάκης τόνισε ότι η αγορά των αεροσκαφών εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα ανανέωσης εξοπλισμού και στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, και πρόσθεσε ότι είναι η τρίτη φορά που η Πολεμική Αεροπορία της χώρας μας εμπιστεύεται την γαλλική βιομηχανία καθώς προηγήθηκε και το Mirage F1 εδώ και περίπου μισό αιώνα και το Mirage 2000 εδώ και περίπου 30 χρόνια και η εκδοχή 2000-5, εδώ και 15 χρόνια.

"Οι προκάτοχοι των Rafale έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους στους ουρανούς του Αιγαίου. Και οι πιλότοι είναι εξοικειωμένοι με τα χαρακτηριστικά των πτήσεων, ένας παράγοντας ο οποίος αναμφίβολα έπαιξε ρόλο στην επιλογή μας. Αλλά προφανώς ρόλο έπαιξε και η σημασία της άμεσης διαθεσιμότητας των αεροσκαφών. Επομένως, σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά ιστορία της στρατιωτικής και στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών μας. Αλλά και νέες ευκαιρίες για την ελληνική αμυντική βιομηχανία" πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Τέλος αναφέρθηκε στον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης και εξήρε την στήριξη της Γαλλίας κάνοντας έναν παραλληλισμό με το παρόν.

"Η στήριξη της Γαλλίας ήταν μεγάλη και τότε, όπως και σήμερα. Όχι μόνο μέσω των μηνυμάτων της δικής της Επανάστασης, που αποτέλεσε έμπνευση για τη δική μας επανάσταση. Αλλά και εμπράκτως. Η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γαλλία έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά. Το διδάσκει η Ιστορία. Και αυτό αποδεικνύεται και από τις επιλογές των χωρών μας στο πέρασμα του χρόνου.Με σταθερό στόχο την περιφρούρηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας, αυτόν τον δρόμο ακολουθούμε και τώρα" κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Δηλώσεις της Φλοράνς Παρλι

Απο την πλευρά της η γαλλίδα υπουργός 'Αμυνας Φλοράνς Παρλί επισήμανε ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας σημείωσε πρόοδο, και η στρατηγική εταιρική σχέση "για την οποία είχατε μιλήσει εδώ και σχεδόν έναν χρόνο- στις 29 Ιανουαρίου 2020- με τον πρόεδρο Μακρόν, εγγράφεται σε ένα πλαίσιο στο οποίο επιθυμούμε να προαγάγουμε όλο και περισσότερο την Ευρώπη μας και να συμβάλουμε από κοινού, μεταξύ μας ως Ευρωπαίοι, στην προστασία των συμπολιτών μας και της ασφάλειάς μας".

Η Γαλλίδα υπουργός είπε επίσης ότι το πρόγραμμα συνεργασίας θα είναι ιδιαίτερο πυκνό για τιςεπόμενες εβδομάδες, καθώς οι αεροπορίες των δυο χωρών θα διεξάγουν κοινές ασκήσεις σε μερικές μέρες, ενώ υπάρχει, επίσης, και το σχέδιο για νέα κοινή άσκηση τον Απρίλιο.

"Αλλά και στη συνέχεια καθώς το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle θα περιπολεί στη Μεσόγειο, έχω την αίσθηση ότι η Ελλάδα θα μας συνοδεύσει με μια φρεγάτα κατά την επιχείρηση αυτή. Επομένως, το βλέπετε και εσείς, εργαζόμαστε και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και για τη διμερή μας σχέση και για την Ευρώπη" είπε με νόημα η γαλλίδα υπουργός 'Αμυνας.

Ποιοι συμμετείχαν

Στη συνάντηση -σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές- συζητήθηκε η περαιτέρω διεύρυνση των εξαιρετικών διμερών σχέσεων, η συνεργασία στον αμυντικό τομέα και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από ελληνικής πλευράς, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, η επικεφαλής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας.