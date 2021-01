Κοινωνία

Lockdown: Συλλήψεις καταστηματαρχών, πρόστιμα και “λουκέτα”

“Καμπάνες” έπεσαν και για τη διοργάνωση ιδιωτικών πάρτι.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το διάστημα 22-24.01.2021 συνολικά 227.336 ελέγχους και κατέγραψαν 4.503 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1.396.450€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε οκτώ (8) επιχειρήσεις και αναστολής λειτουργίας (επτά) 7 ημερών σε μία (1) επιχείρηση.



Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (198.544).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη νόμιμη μετακίνηση

Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε είκοσι δύο (22) συλλήψεις για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και πρόστιμο 3.000€ σε ιδιοκτήτη καφέ- εστιατορίου, με επιβολή 15νθήμερης αναστολής λειτουργίας. Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκαν τρία (3) πρόστιμα των 300€ έκαστο, σε ισάριθμους πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη προσωρινά υπευθύνου σουπερμάρκετ και 3.000€ πρόστιμο, με επιβολή 15νθήμερης αναστολής λειτουργίας λόγω υπέρβασης ωραρίου, στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ σε πωλητή λαϊκής αγοράς και επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δύο (2) πρόστιμα των 1.500€ έκαστο, σε πωλητές λαϊκής αγοράς για αυθαίρετη ανάπτυξη πάγκων και αναστολή της δραστηριότητάς τους για δεκαπέντε (15) ημέρες καθώς επίσης και δύο (2) πρόστιμα των 300€ έκαστο, σε καταστήματα για μη ανάρτηση πίνακα μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια αναψυκτήριου, με επιβολή 15νθήμερης αναστολής λειτουργίας. Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκαν δέκα (10) πρόστιμα των 300€ έκαστο, σε ισάριθμους πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δύο (2) πρόστιμα των 300€ έκαστο, σε καταστήματα για μη ανάρτηση πίνακα μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε ιδιώτη, για παραβίαση καραντίνας, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις και δύο (2) πρόστιμα των 3.000€ έκαστο, για διοργάνωση πάρτι σε οικία. Επιπρόσθετα σε έντεκα (11) συμμετέχοντες βεβαιωθήκαν πρόστιμα από 300€ έκαστο, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στη Θεσσαλονίκη.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επιβολή προστίμου ύψους 5.000€ σε ιδιοκτήτρια καφέ - παντοπωλείου, με επιβολή 15νθήμερης αναστολής λειτουργίας και από 300€ πρόστιμο σε τρεις (3) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη μπαρ και επιβολή προστίμου από 300€ έκαστος σε πέντε (5) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και επιβολή προστίμου ύψους 150€ σε επιβάτη λεωφορείου για άρνηση χρήσης προστατευτικής μάσκας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 300€ έκαστο σε τρία (3) καταστήματα λιανικού εμπορίου και ένα (1) φαρμακείο για μη ανάρτηση του μέγιστου αριθμού πελατών που επιτρέπονται στο κατάστημα, στη Θεσσαλονίκη.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) διοργανωτή κοινωνικής συνάθροισης σε σπίτι στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) διοργανωτή κοινωνικής συνάθροισης σε σπίτι, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δέκα (10) πρόστιμα (10x300€) σε καταστήματα καθώς στερούνταν ανάρτησης για το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων εντός του καταστήματος, στην περιφέρεια Κρήτης .

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και προστιμο 3.000€ σε διοργανωτή κοινωνικής συνάθροισης σε οικία με οκτώ (8) συμμετέχοντες στους οποίους βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 300€ έκαστος για περιορισμό κίνησης, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση καθήμενων, στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 7 συλλήψεις και πρόστιμα (7x300€) σε φυσικά πρόσωπα που παρευρίσκονταν σε εγκαταλελειμμένο κτήριο για παράβαση του περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ στην ιδιοκτήτρια οικίας για διοργάνωση-συνάθροιση και έξι πρόστιμα των 300€ έκαστο, για παραβίαση κανόνων τήρησης αποστάσεων και συμμετοχή τους σε συνάθροιση, στο Δήμο Πειραιά.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 4 συλλήψεις και πρόστιμα (4x300€) σε φυσικά πρόσωπα για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ μία (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

Επιβλήθηκαν από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία Αθηνών πρόστιμα συνολικού ύψους 3.900€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 22.600€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ δύο (2) διοικητικά πρόστιμα (2x1000€=2.000€) σε κατάστημα πώλησης προϊόντων τεχνολογίας και σε υπεραγορά (super market) αντίστοιχα σχετικά με τη χρήση ανελκυστήρων καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ατόμων (το 10% της χωρητικότητας). Επιπλέον, επιβλήθηκε και ένα (1) διοικητικό πρόστιμο 3.000€ σε κατάστημα παροχής ροφημάτων (καφενείο), όπου πελάτης έκανε χρήση τραπεζοκαθισμάτων και είχε σερβιριστεί από το κατάστημα, μη τηρώντας την προβλεπόμενη αναστολή λειτουργίας, στο Δήμο Περιστερίου.

Επιβλήθηκε από την ΕΑΔ διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος. Επιπρόσθετα στο ίδιο κατάστημα, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.000€ λόγω μη τήρηση της υποχρέωσης παρουσίας πελατών μόνο με ραντεβού και μη τήρηση σχετικού καταλόγου, στο Δήμο Αθηναίων.

Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ σε πέντε (5) φυσικά πρόσωπα (5x300€) για μη χρήση μάσκας, στους Δήμους Αχαρνών και Ελευσίνας.

Επιβλήθηκε από την ΕΑΔ διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000€ σε επιχείρηση που λειτουργούσε, ενώ οι ΚΑΔ λειτουργίας της δεν συμπεριλαμβάνονταν σε αυτούς που εξαιρούντο της αναστολής, στο Δήμο Πατρέων.

Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ σε είκοσι (20) φυσικά πρόσωπα (20x300€) για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκε από την ΕΑΔ ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος, στο Δήμο Αχαρνών.

Επιβλήθηκε από την ΕΑΔ πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος στο Δήμο Καλαμαριάς.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα οκτώ (3.338) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Στο σχεδιασμό των ελέγχων προτεραιοποιείται η επιτήρηση της ορθής εφαρμογής των κανόνων για τη λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.