Πολιτική

Φίλης στον ΑΝΤ1 για διερευνητικές: οι αλλαγές και οι στόχοι Ελλάδας – Τουρκίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως διαμορφώθηκε το πλαίσιο σε σχέση με το 2016 και ποιες είναι οι βασικές επιδιώξεις των δύο πλευρών.