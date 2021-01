Οικονομία

Λιανεμπόριο: πώς κινήθηκε η αγορά την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Καμπανάκι" από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών: μία στις δύο επιχειρήσεις δεν θα μπορέσει να επανέλθει...

Οι επτά στις 10 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, γιατί δεν αντέχουν να καλύψουν τις οφειλές τους που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία, έστω και εάν έχουν ενταχθεί σε πολυεπίπεδα μέτρα στήριξης, ενώ περίπου οι 7 στους 10 καταστηματάρχες δήλωσαν ότι είχαν μείωση του τζίρου ή ίδιες πωλήσεις με την αντίστοιχη περσινή πρώτη εβδομάδα των χειμερινών εκπτώσεων.

Αυτό προκύπτει από έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας της αγοράς. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 100 καταστήματα. Η πλειοψηφία (80%) των καταστημάτων που ερωτήθηκε, ανήκουν στους κλάδους μόδας - ένδυση, υπόδηση αξεσουάρ - και 20% στις υπόλοιπες κατηγορίες καταστημάτων που διενεργούν εκπτώσεις. Όπως αναφέρει ο σύλλογος στα συμπεράσματά του, «μία στις δύο επιχειρήσεις δεν θα μπορέσει να επανέλθει κι αυτό επαληθεύει την θέση του Ε.Σ.Α. ότι ένα τρίτο lockdown θα αποβεί καταστροφικό. Εντείνει την προσοχή μας στην αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση, την ενίσχυση και την στήριξη του λιανεμπορίου από σήμερα και έως την επόμενη ημέρα».

Ηλεκτρονικές πωλήσεις

Όσοι είχαν ηλεκτρονικές πωλήσεις και την περυσινή περίοδο, είπαν ότι ο φετινός τζίρος μέσω των ψηφιακών καναλιών πώλησης ήταν αυξημένος από 15-35%, ενώ όσοι λειτούργησαν e-shop από την αρχή της κρίσης και μετά, δήλωσαν ότι σημαντικό ποσοστό του φετινού τους τζίρου πραγματοποιήθηκε και ηλεκτρονικά.

Ένα στα δύο καταστήματα, ειδικότερα από τον κλάδο ένδυσης, λειτούργησε με ποσοστά έκπτωσης μεταξύ 40 και 50% και ένα μικρό ποσοστό δήλωσε ότι έχει προχωρήσει σε εκπτώσεις, ακόμη και άνω του 50%. Το 35% των καταστημάτων που ανήκουν περισσότερο στον κλάδο της υπόδησης, κινήθηκε μεταξύ 20% και 40%, ενώ ποσοστό έκπτωσης 10-20% καταγράφεται στα κοσμηματοπωλεία, και στα καταστήματα εσωρούχων και μικροεπίπλων.

Σε ερώτηση στους συμμετέχοντες, εάν έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή, σχεδόν όλοι (93%) ανέφεραν πως έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή, κάτι που αποδεικνύει ότι αυτό ήταν το αποτελεσματικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τους μικρομεσαίους. Επίσης, από τις απαντήσεις, όπως αναφέρει ο σύλλογος, προκύπτει ότι η ένταξη των επιχειρήσεων στην επιστρεπτέα προκαταβολή είχε προοδευτικά αυξητική τάση, κάτι που δείχνει για άλλη μία φορά την μεγάλη απήχηση που είχε στον επιχειρηματικό κόσμο.

Μέτρα

Σε σχέση με τα μέτρα που ζητούν οι επιχειρηματίες:

Ένας στους δύο ερωτηθέντες, απάντησε ότι το σημαντικότερο μέτρο για την επιβίωση της επιχείρησής του είναι η ρύθμιση και το κούρεμα των οφειλών.

Ένας στους πέντε θεωρεί ότι η ενίσχυση και η μετατροπή της επιστρεπτέας σε μη επιστρεπτέα προκαταβολή αποτελεί μονόδρομο επιβίωσης

Το 21% θεωρεί σημαντικότερο παράγοντα, την μείωση των ενοικίων έως το τέλος της κρίσης.

Μόλις το 7% επιθυμεί τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, που θα αυξήσουν την ρευστότητα των επιχειρήσεων τους.

Δηλώσεις Καφούνη

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας της αγοράς, δήλωσε: «Όπως ήταν αναμενόμενο, η επαναφορά της λειτουργίας του λιανεμπορίου, έφερε χαμόγελα, τόσο μέσα, όσο και έξω από τα καταστήματα. Οι καταναλωτές μετά από οκτώ εβδομάδες, είχαν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους και οι έμποροι επιτέλους να αποκτήσουν λόγο ύπαρξης. Τα στοιχεία όμως της πρώτης εβδομάδος, δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσουν από τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι επιχειρήσεις, που μετά από δύο lockdown και ένα ενδιάμεσο υποτονικό διάστημα λειτουργίας, έχουν δημιουργήσει εμπρός τους ένα τεράστιο βουνό υποχρεώσεων. Η Πολιτεία πρέπει να συνεχίσει τη στήριξη των επιχειρήσεων για όσο διαρκεί η κρίση και με γενναιότητα να ρυθμίσει και να κουρέψει τις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν, ώστε να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Σήμερα όμως, πρωταρχικό καθήκον είναι, όλοι μας να τηρούμε αυστηρά τα μέτρα προστασίας, για να μη ρισκάρουμε ούτε μία ανθρώπινη ζωή, και το λιανεμπόριο να γίνει το παράδειγμα που θα επαναφέρει στη λειτουργία και τους υπόλοιπους κλάδους της αγοράς που παραμένουν κλειστοί».