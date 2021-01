Κοινωνία

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1 για το ενδεχόμενο να μπει “κόφτης” στα sms (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονος προβληματισμός των Αρχών για νέα έξαρση κρουσμάτων μετά τις εικόνες συνωστισμού στην αγορά, το Σαββατοκύριακο.