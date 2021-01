Οικονομία

Η ΚΥΑ για το Επίδομα Θέρμανσης: Πότε πιστώνεται - Τα ποσά ανά περιοχή

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με όλα τα δεδομένα για τους δικαιούχους του βοηθήματος.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 80 έως 650 ευρώ. Τα 220 ευρώ είναι η βάση του υπολογισμού για το επίδομα. Το ποσό αυτό μάλιστα θα πολλαπλασιάζεται με τον ειδικό συντελεστή που ισχύει για τον οικισμό της κύριας κατοικίας του δικαιούχου, ενώ προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε παιδί.

Όπως αναφέρεται σχετικά στην ΚΥΑ, “το ύψος του επιδόματος της για αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της άνω απόφασης και προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Το επίδομα που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των ογδόντα (80) ευρώ ούτε να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ.”

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης στον Real FM, έχει γίνει εξατομικευμένη προσέγγιση των δικαιούχων με αποτέλεσμα μια οικογένεια με δύο παιδιά στην Αττική η οποία πέρυσι δικαιούνταν , ανεξαρτήτως περιοχής 106 ευρώ φέτος να δικαιούται 96 ευρώ εάν διαμένει στη Βουλιαγμένη αλλά 249 ευρώ εάν μένει σε ορεινές περιοχές του νομού, όπως στο Δήμο Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας, το επίδομα για τη συγκεκριμένη οικογένεια διαμορφώνεται σε 116 ευρώ.

Η ΚΥΑ για το επίδομα θέρμανσης: