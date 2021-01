Κοινωνία

Παρέμβαση εισαγγελέα μετά από καταγγελία για νερό με σκουλήκια (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 συγγενής δύο παιδιών, που νόσησαν σοβαρά, λόγω της κατανάλωσης ακατάλληλου νερού. Τι δείχνει η αυτοψία της Περιφέρειας.

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένα παιδάκι 6 ετών με τους ιατρούς να μιλούν για πρόβλημα που προέκυψε από μολυσμένο νερό.

Η 6χρονη ξεπέρασε το πρόβλημά της, αλλά λίγο καιρό αργότερα, την ίδια τύχη είχε και η αδερφούλα της, που επίσης κατέληξε στο νοσοκομείο για νοσηλεία από σαλμονέλα!

Μετά από έρευνα που ζήτησαν οι κάτοικοι η αρμόδια Υπηρεσία Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου διαπίστωσε ότι το νερό δεν ήταν καθόλου καλής ποιότητας και ζήτησε να ληφθούν άμεσα μέτρα ενώ στην υπόθεση παρενέβη και ο Εισαγγελέας.

Το γραφείο του Δημάρχου Σικυωνίων, στο οποίο ανήκει η ευθύνη του νερού στην περιοχή, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του ΑΝΤ1, δεν θέλησε να δώσει κάποια απάντηση.