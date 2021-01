Κόσμος

Δασκάλα κατηγορείται για δεκάδες βιασμούς μαθητών της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε θύματα της παιδόφιλης εκπαιδευτικού, η οποία προφασίστηκε ότι πάσχει από ψυχική νόσο, για να γλιτώσει την ποινή.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

"Δεν είπα τίποτα, δεν κουνήθηκα, απλά υπήρχε αυτή η βαριά σιωπή στο δωμάτιο". Η Ντάσι Έρλικ είναι ένα από τα δεκάδες κορίτσια που έζησε τον εφιάλτη στα χέρια της Μάλκα Λάιφερ. Της πρώην διευθύντριας και δασκάλας σχολείου στη Μελβούρνη που κατηγορείται για την σεξουαλική κακοποίηση και το βιασμό τουλάχιστον 74 μαθητριών.

Όταν η υπόθεση έφτασε το 2008 στη δικαιοσύνη της Αυστραλίας, η Λάιφερ και η οικογένεια της εγκατέλειψαν την χώρα και εγκαταστάθηκαν σε εβραϊκό οικισμό της Δυτικής Όχθης σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη δίωξη.Τα θύματα της όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσαν να τη φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το 2014 συνελήφθη στο Ισραήλ μετά από αίτημα των Αυστραλιανών Αρχών, όμως δικαστήριο στην Ιερουσαλήμ την έκρινε ψυχικά ακατάλληλη για να εκδοθεί και την υποχρέωσαν σε κάτοικόν περιορισμό. O φάκελος της υπόθεσης της σεξουαλικής κακοποίησης των δεκάδων παιδιών ηλικίας από 14 έως 17 ετών , άνοιξε και πάλι το 2018 χάρη σε ιδιωτικούς ερευνητές που κατέγραψαν κρυφά σε βίντεο την καθημερινή ζωή της Λάιφερ. Απέδειξαν πως προσποιούνταν πως υπέφερε από ψυχική νόσο, οδηγώντας την ισραηλινή αστυνομία στην εκ νέου σύλληψη της.

Δεκα τρία χρόνια μετά τη φυγή της από τη Μελβούρνη και μια πολυτεή δικαστική διαμάχη, η πρώην δασκάλα με χειροπέδες επιβιβάστηκε σε πτήση για την Αυστραλία. Προς ικανοποιίηση των θυμάτων της καθώς πλέον ανοίγει ο δρομος για να τιμωρηθεί για τα εγκλήματα της εις βάρος των δεκάδων παιδιών.