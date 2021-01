Πολιτική

Βορίδης σε ΚΕΔΕ: αλλάζει άμεσα ο εκλογικός νόμος για την Αυτοδιοίκηση

Και θεσμικά - αναπτυξιακά ζητήματα στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του υπουργού Εσωτερικών και του ΑνΥΠΕΣ, Σ. Πέτσα, στην τηλεδιάσκεψη της ΚΕΔΕ.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Στέλιος Πέτσας συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του, ο κ. Βορίδης ανέλυσε τις προωθούμενες αλλαγές στον εκλογικό νόμο οι οποίες θα παρουσιαστούν στο προσεχές Υπουργικό Συμβούλιο και συνιστούν υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης της Νέας Δημοκρατίας για κατάργηση της απλής αναλογικής και των προβλημάτων που αυτή επέφερε με την εφαρμογή της.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός προανήγγειλε την κατάργηση του ποσοστού άνω του 50% που απαιτείται για την εκλογή Δημάρχων και Περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο και τη θέσπιση ενός χαμηλότερου ποσοστού το οποίο πρόκειται να διευκρινιστεί έπειτα από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, προανήγγειλε τη θέσπιση πλαφόν εισόδου στα δημοτικά συμβούλια το οποίο τοποθέτησε περίπου στο 3%, ποσοστό που έρχεται να εναρμονιστεί με εκείνο που ισχύει στις Εθνικές εκλογές. Επιπλέον, σημείωσε ότι ο νικητής συνδυασμός θα καταλαμβάνει τα 3/5 των εδρών, επισημαίνοντας ότι σε περίπτωση που αυτός συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 60% θα εφαρμόζεται η απλή αναλογική και εξήγγειλε την κατάργηση της τέταρτης κάλπης που αφορά τους Διαμερισματικούς και Κοινοτικούς Συμβούλους. Όπως τόνισε ο κ. Βορίδης, στόχος των αλλαγών είναι να διασφαλίζεται στον νικητή η απαραίτητη πλειοψηφία προκειμένου να εξαλειφθούν τα ζητήματα κυβερνησιμότητας που προέκυψαν από την απλή αναλογική.

Τέλος, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα επιδιώξει στενότερη συνεργασία με τα όργανα της ΚΕΔΕ στην κατεύθυνση σχεδιασμού και υλοποίησης του νομοθετικού έργου, το οποίο προσδοκά να προχωρήσει μέσα από έναν σταθερό και μόνιμο διάλογο με συγκεκριμένους άξονες και στόχους προκειμένου να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Στην τοποθέτησή του στο πρώτο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ για το 2021, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας υπογράμμισε ότι Κεντρικό Κράτος και Αυτοδιοίκηση είναι κρίκοι στην ίδια αλυσίδα με κοινό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε σε θεσμικά και αναπτυξιακά ζητήματα που τέθηκαν στην ατζέντα της συζήτησης, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στην άμεση αντιμετώπιση του κινδύνου να μείνουν χωρίς υποκατάστημα τράπεζας ή κατάστημα ΕΛΤΑ δήμοι σε μικρά ορεινά ή απομακρυσμένα χωριά.

Για τον εκλογικό νόμο, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι θα έχουμε γρήγορα τη διαβούλευση και την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, προκειμένου να ενισχυθεί η κυβερνησιμότητα των δήμων και να τελειώσει αυτή η αποτυχημένη προσπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης να δημιουργήσει αδιέξοδα. Για τους ΚΑΠ, διατύπωσε την πρόθεση να εξεταστεί η αναμόρφωση των κριτηρίων και η διαμόρφωση του ύψους των πόρων σε συνεργασία πάντα με το υπουργείο Οικονομικών, ώστε μετά από τόσα χρόνια κρίσης, έστω και σταδιακά να φτάσουμε σε ένα ύψος που αρμόζει στην αυτοδιοίκηση.

Για το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ο κ. Πέτσας μίλησε για θέσπιση πλαφόν και προτεραιοποίηση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, ενώ τόνισε ότι «θα πρέπει να έχουμε ώριμα σχέδια που θα προχωρήσουν γρήγορα για να αποφευχθούν προβλήματα στην απορροφητικότητα το επόμενο χρονικό διάστημα».

Για το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ο κ. Πέτσας σημείωσε ότι περιλαμβάνει πολλά μικρά έργα που αφήνουν αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία προς όφελος τελικά όλων, προσθέτοντας ότι «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα επιταχύνουμε, όπως έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα».

Τέλος, για τις φυσικές καταστροφές ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι το 2020 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, με τον «ΙΑΝΟ», πολλές από τις νέες διαδικασίες δούλεψαν γρήγορα, όπως στην περίπτωση της Καρδίτσας ή της Σάμου, και «θα αναζητήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα ενδεχομένως και μια θεσμοποίησή τους, δηλαδή έναν μόνιμο μηχανισμό διαχείρισης των φυσικών καταστροφών». Υπενθύμισε επίσης την πρωτοβουλία για επιπλέον διάθεση του ποσού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, που υπεγράφη την Παρασκευή.