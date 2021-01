Οικονομία

ΕΤΕπ: νέα χρηματοδοτική στήριξη για έργα μικρή κλίμακας

Θα ενισχυθούν δράσεις σημαντικές για την ελληνική οικονομία και τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι επενδύσεις προτεραιότητας σε έργα μικρής κλίμακας με αντίκτυπο σε όλη τη χώρα, θα επιταχυνθούν, χάρη στη συμφωνία που υπέγραψαν σήμερα ο υπουργός Οικονομικών και διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, ο πρόεδρος της ΕΤΕπ, Werner Hoyer και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, αρμόδιος για την Ελλάδα, Christian Kettel Thomsen. Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και υπογραμμίζεται ότι η συμφωνία θα επιτρέψει την ομαλή χρηματοδότηση προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα αυξήσει τον οικονομικό και κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, ύψους 200 εκατ. ευρώ, αποτελεί την τελική δόση της συνολικής δανειακής στήριξης ύψους 1,7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της ελληνικής εθνικής συνδρομής σε έργα προτεραιότητας σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της Ε.Ε..

Ξεκλειδώνοντας επενδύσεις υψηλού αντίκτυπου σε σημαντικούς τομείς

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η επιβεβαίωση της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ, θα επιταχύνει σημαντικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων στην έρευνα και την καινοτομία, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τις επικοινωνίες, τις βιώσιμες μεταφορές, το νερό, τα απόβλητα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, την υγεία, την εκπαίδευση και την αστική ανάπλαση σε όλη την Ελλάδα.

Ενισχύοντας τη δράση για το κλίμα στην Ελλάδα

Περισσότερο από το 25% των έργων θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και θα βοηθήσουν την Ελλάδα να συνεισφέρει στην επίτευξη των παγκόσμιων κλιματικών στόχων. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, σχέδια βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, σχέδια έξυπνης διανομής ενέργειας και έργα βελτίωσης της διαχείρισης των υδάτων.

«Με τη συνολική δανειακή στήριξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, επιταχύνεται η αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων από τη χώρα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την τόνωση της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης των έργων προτεραιότητας. Η σημερινή, νέα συμφωνία για χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς αξιοποίησης προηγούμενης χρηματοδότησης και θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση προγραμμάτων εθνικής σημασίας. Η στενή συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Ομάδας Επενδύσεων της ΕΤΕπ για την Ελλάδα προσφέρει νέες ευκαιρίες και συμβάλλει ουσιαστικά στην ισχυρή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη της χώρας από τις υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της COVID-19», δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών και διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δήλωσε: «Με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζουμε τη συμφωνία που υπέγραψαν σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συμφωνία με την οποία θα ενισχυθούν δράσεις σημαντικές για την ελληνική οικονομία και τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα σ' αυτούς τους τόσο δύσκολους καιρούς. Η μεγάλη απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ που πέτυχε η Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο αύξησε τον βαθμό της αξιοπιστίας μας και μας δίνει την δυνατότητα να προχωρούμε σε ακόμη γενναιότερα βήματα».

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί βασικό εταίρο της Ελλάδας και υποστηρίζει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν θετικές αλλαγές σε ολόκληρη τη χώρα. Η σημερινή συμφωνία για χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ ολοκληρώνει την υποστήριξη της ΕΤΕπ για επενδύσεις στη χώρα που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. στην περίοδο 2014-2020 και ακολουθεί την επιτυχή υλοποίηση εκατοντάδων έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεσμεύεται να συνεχίσει και να ενισχύσει τη στενή συνεργασία με την ΕΤΕπ», δήλωσε ο Γιάννης Τσακίρης, υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι κατά την επίσκεψή του στην ΕΤΕπ, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ, συζήτησε με τον πρόεδρο της ΕΤΕπ, Werner Hoyer, τον αντιπρόεδρο, Christian Kettel Thomsen και την ειδική Ομάδα Επενδύσεων της ΕΤΕπ για την Ελλάδα τρόπους εντατικοποίησης της τεχνικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με σκοπό να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των μελλοντικών επενδύσεων στη χώρα.

«Οι επενδύσεις για την υποστήριξη δράσεων στην υγεία και την εκπαίδευση, την ενίσχυση των οικονομικών ευκαιριών και της δράσης για το κλίμα είναι καθοριστικής σημασίας για την Ελλάδα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Η σημερινή, νέα συμφωνία ύψους 200 εκατ. ευρώ θα συμβάλει στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και θα επιταχύνει την πράσινη ανάκαμψη μετά την πανδημία της COVID-19. Η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ομάδας Επενδύσεων για την Ελλάδα του ομίλου της ΕΤΕπ αποτελεί απόδειξη της διαρκούς, έντονης, θετικής σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ε.Ε.», δήλωσε ο Werner Hoyer, πρόεδρος της ΕΤΕπ.