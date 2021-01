Αθλητικά

Βιασμός ανήλικης αθλήτριας: “ο προπονητής απειλούσε τη ζωή μου”

Τι αναφέρει στην κατάθεση που έδωσε η αθλήτρια στον Εισαγγελέα, μετά απο χρόνια. Τι "απαντά" στα όσα υποστηρίζει ο προπονητής.

Η αθλήτρια που κατήγγειλε βιασμό από τον προπονητή της στην ηλικία των 11 ετών, διαψεύδει με απόλυτο τρόπο τους ισχυρισμούς του και τον κατηγορεί ότι απειλούσε τη ζωή της και τη ζωή των δικών της, εάν μιλούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη αθλήτρια έδωσε κατάθεση στον εισαγγελέα, Νίκο Στεφανάτο, το πρωί του Σαββάτου - κατάθεση που αποτέλεσε το υλικό για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του προπονητή από την αρμοδία ανακρίτρια. Η 20χρονη φέρεται να υποστηρίζει πως ο 38χρονος την βίασε ενόσω ήταν 11 ετών και την απειλούσε ότι θα την σκοτώσει ή θα καταστρέψει την οικογένεια της εάν μιλούσε για όσα συνέβαιναν.

"Καμία συναίνεση, καθαρός βιασμός" φέρεται να δηλώνει η αθλήτρια Ιστιοπλοϊας, η οποία καταγγέλει πως το 2013 μαζί με τους γονείς της κι έναν ακόμη παράγοντα του ομίλου Ιστιοπλοίας του τόπου κατοικίας της, κατέφυγαν στην αστυνομία για να καταγγείλουν όσα βίωνε το παιδί από διετίας. Όμως εκεί, ο διοικητής του τμήματος, τους συνέστησε να μην μπουν στον "κυκεώνα" των μηνύσεων, που θα είχε ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί ψυχικά πολύ περισσότερο το κορίτσι. Μετά ωστόσο από αυτό, σύμφωνα με την αθλήτρια, ο προπονητής απολύθηκε από τον όμιλο και έφυγε από την πόλη.

Η αθλήτρια δεν είχε μιλήσει ξανά για τον βιασμό της, μέχρι που είδε την Σοφία Μπεκατώρου να καταγγέλει όσα βίωσε ως νεαρή αθλήτρια από παράγοντα της ομοσπονδίας Ιστιοπλοϊας. Τότε, όπως η ίδια αναφέρει, επικοινώνησε με την ολυμπιονίκη και συναντήθηκαν. Στην συνάντησή τους ήταν που η 20χρονη αποφάσισε να μιλήσει και αυτή για την σεξουαλική βία που έχει υποστεί και επέτρεψε στην κ. Μπεκατώρου να αναφερθεί στην περίπτωσή της όταν θα πήγαινε να καταθέσει στον κ. Στεφανάτο, όπως και έγινε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 20χρονη αθλήτρια διαψεύδει τον προπονητή που ισχυρίζεται πως όσα έγιναν, ήταν σε χρόνο μεταγενέστερο και όχι όταν το θύμα ήταν 11 χρονών. Η αθλήτρια τονίζει, πως όταν ο προπονητής απομακρύνθηκε από τον όμιλο, η ίδια ήταν μόλις 14 χρονών, και επομένως ό,τι της συνέβη ήταν σε πολύ προγενέστερο χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος προπονητής καλείται να δώσει την Πέμπτη το πρωί εξηγήσεις ατον ανακριτή για τις βαρύτατες κατηγορίες που του καταλογίζονται. Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με τρεις κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις εκ των οποίων οι δύο, σύμφωνα με τη δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του, αφορούν ανήλικο θύμα. Το κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος του αφορά βιασμό κατ’ εξακολούθηση, αποπλάνηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση σε ασέλγεια, πράξεις που αποτελούν βαριά εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει δημόσια ο 38χρονος, δεν είχε ερωτική σχέση με τη σήμερα 20χρονη αθλήτρια, όταν εκείνη ήταν 11 χρονών, αλλά κάποια χρόνια αργότερα. Ισχυρίζεται, επίσης, ο κατηγορούμενος πως δεν υφίσταται θέμα βιασμού, καθώς σχετίστηκε ερωτικά με την θέληση της αθλήτριας η οποία μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κατηγορούμενος , ήθελε να φύγουν μαζί από το σπίτι της. Αποχωρώντας από τα δικαστήρια, συνοδεία αστυνομικών, ο κατηγορούμενος είπε στους δημοσιογράφους που τον ανέμεναν να κάνουν υπομονή για να μάθουν και «την υπόλοιπη αλήθεια».