“Special Report” για την Συνεπιμέλεια και τα δύο εμβόλια (εικόνες)

Ακόμη δύο ενδιαφέρουσες έρευνες για “φλέγοντα ζητήματα”, από την ομάδα της εκπομπής του ΑΝΤ1.

Ακόμη μια ενδιαφέρουσα εκπομπή “Special Report” ετοίμασαν για τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 οι Τάσος Τέλλογλου, Αντώνης Φουρλής, Μαρία Σαράφογλου και η ομάδα τους.

Πάρτε μια γεύση από όσα θα δούμε στον ΑΝΤ1, την Τρίτη, 26 Ιανουαρίου, στις 23:30…

«Συνεπιμέλεια»

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, χιλιάδες ζευγάρια λύνουν τα δεσμά του γάμου οδηγούμενα σε διαζύγιο. Όταν στην εξίσωση του χωρισμού περιλαμβάνονται και παιδιά, τα πράγματα δυσκολεύουν, καθώς η πλειοψηφία των χωρισμένων γονέων αδυνατεί να βρει από κοινού έναν τρόπο να μεγαλώσει τα παιδιά αρμονικά.

Την εβδομάδα που τίθεται στο υπουργικό συμβούλιο το νέο σχέδιο της κυβέρνησης που ρυθμίζει θέματα οικογενειακού δικαίου για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες, το «Special Report» ρίχνει φως σε ιστορίες γονικής αποξένωσης και εξετάζει πόσο έτοιμη είναι στην πραγματικότητα η Ελλάδα να δεχθεί τις νέες μεταρρυθμίσεις.

Η Λίλιαν Τσουρλή συνομιλεί με πατέρες που αγωνίζονται για περισσότερη επικοινωνία με τα παιδιά τους, δικηγόρους και παιδοψυχολόγους, αλλά και με εκπροσώπους γυναικείων οργανώσεων που διατηρούν σημαντικές επιφυλάξεις για το θεσμό της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας. Επίσης, επισκέπτεται ένα ζευγάρι που ανατρέφει από κοινού την κόρη του με επιτυχία εδώ και δέκα χρόνια, υπό καθεστώς άτυπης συνεπιμέλειας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας μιλά στην κάμερα της εκπομπής και απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις νέες προβλέψεις για τη συνεπιμέλεια και τις προθέσεις της Πολιτείας ως προς τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών. Είναι η ελληνική κοινωνία έτοιμη γι’ αυτές τις αλλαγές;

«Τα δύο εμβόλια»

Τα μέχρι στιγμής εγκεκριμένα εμβόλια κατά του κορονοϊού στην Ευρώπη είναι δύο: αυτό των Pfizer-Biontech και αυτό της Moderna. Το «Special Report» αναζητεί τον ειδικό επιστήμονα που έχει συμμετάσχει στην έγκριση και των δύο εμβολίων στις ΗΠΑ και μιλά μαζί του για τα ανοιχτά θέματα στον αγώνα δρόμου που κάνουν όλες οι χώρες για τον εμβολιασμό των πολιτών τους.

Ο Αντώνης Φουρλής συνομιλεί αποκλειστικά με τον Πολ Όφιτ, έμπειρο λοιμωξιολόγο και μέλος της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, σχετικά με την πορεία του εμβολιασμού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και για τον νέο «αέρα» που φέρνει η κυβέρνηση Μπάιντεν στη «μάχη» κατά της πανδημίας. Ο Όφιτ εξηγεί στην εκπομπή τα διλήμματα που αντιμετώπισε η αμερικανική επιτροπή, προτού δώσει τις δικές της εγκρίσεις στα εμβόλια, το κρίσιμο ζήτημα της αποτελεσματικότητάς τους και την επιστροφή στην κανονικότητα.

