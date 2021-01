Κόσμος

Αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση Κόντε

Πότε αναμένεται η παραίτηση του Ιταλού Πρωθυπουργού.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε αναμένεται να κάνει γνωστή την απόφασή του να παραιτηθεί, αύριο νωρίς το πρωί, κατά την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Στην συνέχεια, ο Κόντε, όπως διαρρέει, θα μεταβεί στο προεδρικό μέγαρο Κυρηνάλιο, για να ανακοινώσει επίσημα την απόφασή του στον πρόεδρο της δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.

Αρχικά, τα ιταλικά τηλεοπτικά κανάλια και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις των εφημερίδων είχαν μεταδώσει ότι ο Κόντε θα αποφάσιζε να υποβάλει παραίτηση απόψε.

Στόχος του Ιταλού πρωθυπουργού είναι να λάβει νέα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Ματαρέλα, με πιθανή στήριξη και μέρους του κόμματος Ζωντανή Ιταλία, του Ματέο Ρέντσι, όπως και ορισμένων βουλευτών και γερουσιαστών που ανήκουν στο κόμμα Φόρτσα Ιτάλια, του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.