Κοινωνία

Φωτιά στο Μάτι: ευθύνες στην Πυροσβεστική επιρρίπτουν Τροχαία και ΕΛΑΣ

Νέες καταθέσεις για την τραγωδία στο Μάτι. "Δεν μας είχε δοθεί η εντολή να προβούμε στην απομάκρυνση πολιτών" υποστηρίζουν στελέχη της ΕΛΑΣ και της Τροχαίας.

"Είχαμε απόλυτη ετοιμότητα και δυνάμεις για την απομάκρυνση πολιτών από το φλεγόμενο Μάτι όμως ποτέ δεν εισηγήθηκε κάτι τέτοιο η Πυροσβεστική" αναφέρουν στις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή Αθανάσιου Μαρνέρη στελέχη της ΕΛΑΣ.

Οι κατηγορούμενοι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ που απολογούνται ενώπιον του 6ου Τακτικού Ανακριτή, για ανθρωποκτονία από αμέλεια, φέρονται να υποστηρίζουν πως αν η Πυροσβεστική εισηγούνταν απομάκρυνση πολιτών από το Μάτι, η Αστυνομία και η Τροχαία είχε δυνάμεις και δυνατότητα να εφαρμόσει με επιτυχία το σχέδιο διάσωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενοι στον κ. Μαρνέρη στελέχη της Τροχαίας και της ΕΛΑΣ, είπαν πως εφόσον τους δινόταν εντολή να απομακρύνουν πολίτες από τον οικισμό θα μπορούσαν να το κάνουν και για τον Νέο Βουτζά και για το Μάτι.

Σε ερώτηση του ανακριτή αν είχαν δυνατότητα να συνδράμουν σε μία τέτοια επιχείρηση αν τους δινόταν εντολή κατηγορούμενος από την Τροχαία απάντησε : "Βεβαίως και μπορούσαμε γιατί είχαμε και τη δυνατότητα και επαρκείς δυνάμεις και τα μέσα προκειμένου να ενημερώσουμε και να απομακρύνουμε τους πολίτες σε ασφαλές μέρος. Πιο συγκεκριμένα, εάν το αργότερο μέχρι τις 17.45 δινόταν η εισήγηση από την πυροσβεστική προς τον αρμόδιο φορέα και εν συνεχεία ενημερωνόταν η ΕΛΑΣ και η Τροχαία, ακολούθως δε, δινόταν εντολή από το Κέντρο Επιχειρήσεων προς εμάς να συνδράμουμε σε μία τέτοια επιχείρηση απομάκρυνσης των πολιτών, είναι βέβαιο ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επιτυχώς και αυτό το λέω με βεβαιότητα και με βάση τα 30 χρόνια που υπηρετώ στο Σώμα. Προς ενίσχυση θα σας πω και ένα παράδειγμα: Όταν άκουσα στον ασύρματο ότι η φωτιά διήλθε τη Λ. Μαραθώνος, περί 18.20 -18.25 πήγα αμέσως στο ξενοδοχείο ΜΥΡΤΩ και την ταβέρνα ΒΑΣΙΛΗΣ όπου βοηθήσαμε από εκεί να εξέλθουν όλα τα οχήματα στο αντίθετο ρεύμα της Μαραθώνος με κατεύθυνση από Μάτι προς Αθήνα. Αυτό συνέβη γύρω στις 18.30. Συνεπώς εφόσον μπορούσαμε να προβούμε σε διάσωση ακόμα και στις 18.30, πόσο μάλλον αν μας είχε δοθεί η εντολή, να προβούμε στην απομάκρυνση πολιτών 45 λεπτά με 1 ώρα πριν. Σκεφτείτε ότι από τη Λ. Μαραθώνος μέχρι τη θάλασσα είναι 500-600 μέτρα, που σημαίνει ότι ο μέσος κάτοικος της περιοχής θα μπορούσε το αργότερο μέσα σε 15 λεπτά να βρίσκεται σε ασφαλές σημείο κοντά στη θάλασσα. Συνεπώς υπήρχε και χρόνος και επαρκείς δυνάμεις προκειμένου να γινόταν η εκκένωση και μάλιστα με ασφαλή τρόπο. Εμείς ήμασταν πανέτοιμοι, ωστόσο δεν δόθηκε εισήγηση από την Πυροσβεστική".

Ο κατηγορούμενος φέρεται επίσης να τόνισε στον ανακριτή πως ενεργούσαν χωρίς κατεύθυνση ή συνδρομή από την Πυροσβεστική. Είπε επίσης πως οι κάτοικοι στο Μάτι αιφνιδιάστηκαν και πανικοβλήθηκαν όταν είδαν την φωτιά μέσα στα σπίτια τους και κινήθηκαν όλοι μαζικά προς τα αυτοκίνητά τους προς την θάλασσα όπου δεν είχαν δυνατότητα να γυρίσουν προς τα πάνω ώστε να βγουν την Λεωφόρο Μαραθώνος καθώς "τους κυνηγούσε η φωτιά και ... επέλεξαν υποχρεωτικά να κατευθυνθούν προς τη θάλασσα. Αυτό είχε συνέπεια να δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα , να τους προλάβει η φωτιά και άλλοι να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους και να κατευθύνονται πεζοί προς τη θάλασσα και άλλοι να εγκλωβίζονται από τη φωτιά."

Και άλλος κατηγορούμενος, στέλεχος της ΕΛΑΣ, που απολογήθηκε στον Ανακριτή τόνισε πως οι δυνάμεις της Αστυνομίας ήταν από τις 17.30 και μετά υπέρ επαρκείς ώστε να φέρουν εις πέρας επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών στο Βουτζά και το Μάτι, επισημαίνοντας πως για να προβούν σε μία τέτοια ενέργεια, σύμφωνα με το νόμο, έπρεπε να γίνει εισήγηση από τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής προς το Δήμο ή την Περιφέρεια και εν συνεχεία να λάβει εντολή η Αστυνομία. "Έτσι ακριβώς έγινε επιτυχώς και στην Κινέτα με πολύ λιγότερες δυνάμεις..."

Τους ισχυρισμούς των αστυνομικών φαίνεται να επιβεβαιώνουν και μάρτυρες από τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι κατέθεσαν στον Ανακριτή πως αν και είχαν μέσα και δυνατότητες , πυροσβεστικά οχήματα που θα μπορούσαν να συνδράμουν στην κατάσβεση αλλά και αστικά οχήματα για την μεταφορά πολιτών με λεωφορεία, δεν έλαβαν ποτέ τέτοια εντολή καθώς δεν υπήρξε εισήγηση της Πυροσβεστικής. Μάλιστα προς επίρρωση των ισχυρισμών αυτών μάρτυρας κατέθεσε πως από τον Δήμο Μαραθώνα έγινε τέτοια επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών γύρω στις 20.00 όπου έστειλαν λεωφορείο να περισυλλέξει πολίτες από την Αγία Μαρίνα μετά από εντολή του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.