Κόσμος

Τζάνετ Γέλεν: η πρώτη γυναίκα ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ

Αντιμέτωπη με ένα από τα δυσκολότερα χαρτοφυλάκια η Γέλεν, με τις ΗΠΑ να περνούν βαθιά οικονομική κρίση.

Η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε τον διορισμό της Τζάνετ Γέλεν, της άλλοτε προέδρου της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, στο αξίωμα της υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν. Είναι η πρώτη γυναίκα που θα το αναλάβει.

Η κυρία Γέλεν, 74 ετών, είναι το τρίτο μέλος της κυβέρνησης του Δημοκρατικού προέδρου που ο διορισμός του εξασφαλίζει πράσινο φως από την αμερικανική άνω Βουλή, έπειτα από τον Λόιντ Όστιν (ο στρατηγός ε.α. έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέλαβε υπουργός Άμυνας) και την Άβριλ Χέινς (η άλλοτε δεύτερη τη τάξει της CIA ανέλαβε διευθύντρια των υπηρεσιών πληροφοριών).

Η κυρία Γέλεν, οικονομολόγος που χαίρει σεβασμού, θα αντικαταστήσει τον Στίβεν Μνούτσιν εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης εξαιτίας του αντίκτυπου της πανδημίας του νέου κορονοϊού.