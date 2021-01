Κοινωνία

“Στάχτη” έγιναν αυτοκίνητα μετά από εμπρησμό (εικόνες)

Καταστροφές σε οχήματα. «Συναγερμός» γλίτωσε αυτά που ήταν σταθμευμένα απέναντι.

Τέσσερα οχήματα καταστράφηκαν από τον εμπρησμό ενός οχήματος, στην οδό Ομήρου, στο Μοσχάτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» κάτοικος της περιοχής, της φωτιάς προηγήθηκαν εκρήξεις, με τους κατοίκους της περιοχής να απομακρύνουν σώζοντας τελικά, τρία αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα απέναντι.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Λίγο νωρίτερα, στη 1 τα ξημερώματα, φωτιά σε όχημα στη Ζωοδόχου Πηγής, στο Ίλιο, προκάλεσε ζημιές σε ακόμα δύο.

Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Εικόνες και βίντεο από τη στιγμή της φωτιάς: