Αθλητικά

Ρέαλ Μαδρίτης: “Χτύπησε” ξανά ο κορονοϊός

Νέο κρούσμα στην Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Ο κορονοϊός έχει «διεισδύσει» (ξανά) για τα καλά στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς μετά τον Ζινεντίν Ζιντάν, διαγνώστηκε θετικός και ο Νάτσο Φερνάντεθ.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η «βασίλισσα» τρεις μέρες μετά το θετικό δείγμα του Γάλλου προπονητή των «μερένχες» και ο 31χρονος αμυντικός προσβλήθηκε από την Covid-19 και θα παραμείνει σε δεκαήμερη καραντίνα με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο.