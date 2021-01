Κοινωνία

Απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 100 ατόμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προσωρινό μέτρο για τις συναθροίσεις ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.. Ο συνδικαλιστής Στρ.Μπαλάσκας στον ΑΝΤ1.

Την απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 100 ατόμων μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία. Το μέτρο ισχύει σε όλη την επικράτεια και η παράβασή του επιφέρει ανάλογα πρόστιμα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο συνδικαλιστής αστυνομικός, Στ.Μπαλάσκας, σημείωσε πως πρόκειται για «κατεπείγουσα εισήγηση των λοιμωξιολόγων», την οποία εφάρμοσε ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, απαγορεύονται από την 06:00 ώρα σήμερα (26 Ιανουαρίου 2021) έως και την 06:00 ώρα της 1ης Φεβρουαρίου 2021, σε όλη την επικράτεια, όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από (100) άτομα.

Για την έκδοση της Απόφασης ελήφθησαν, μεταξύ άλλων, υπόψη:

η συνδρομή εξαιρετικώς επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας και συνίστανται στη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του σοβαρού κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

ο κίνδυνος περαιτέρω αύξησης του ρυθμού διάδοσης του κορωνοϊού από την πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων με την αθρόα συμμετοχή ατόμων,

η από 22-01-2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, όπου, μεταξύ άλλων, προτείνεται ως ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις τα (100) άτομα.

Για τους παραβάτες, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, προβλέπονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

διοικητικό πρόστιμο (5.000) ευρώ στα νομικά πρόσωπα και (3.000) ευρώ στα φυσικά πρόσωπα, που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και

διοικητικό πρόστιμο (300) ευρώ στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.

Πού ισχύει το μέτρο Σε συνέχεια σημερινής Ανακοίνωσης για την Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με το θέμα των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, διευκρινίζεται ότι η Απόφαση δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε προγραμματισμένη συνάθροιση, ενώ επίσης δεν αφορά στην παρουσία πολιτών σε εμπορικά σημεία, καταστήματα κ.λπ. Πρόκειται για εισήγηση της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, η οποία για να αποκτήσει τυπική ισχύ, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται η έκδοση Απόφασης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως και έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ουσιαστικά με τη συγκεκριμένη Απόφαση, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής, επιτρέπονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μέχρι (100) άτομα, με την απαραίτητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων.