Τεχνολογία - Επιστήμη

“Birdwatch”: Νέο “όπλο” του Twitter κατά των fake news

Πώς θα λειτουργεί το νέο εργαλείο, που σκοπό θα έχει τον εντοπισμό των ψευδών ειδήσεων.

Το Twitter ζητά από τους χρήστες του να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων (fake news). Γι' αυτό το σκοπό, ανακοίνωσε ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα που θα επιτρέπει σε μερικούς χρήστες να υποβάλουν παρατηρήσεις για μηνύματα (tweets) άλλων χρηστών, τα οποία κρίνουν ως αναληθή ή παραπλανητικά.

Η πρωτοβουλία με την ονομασία "Birdwatch" αρχικά ξεκίνησε να δοκιμάζεται σε μια μικρή ομάδα χρηστών στις ΗΠΑ. Το Twitter αναγνώρισε ότι το νέο σύστημα πρέπει να είναι ανθεκτικό στην καταστρατήγηση του και μπορεί κατά καιρούς να εμφανίσει προβλήματα, αλλά όπως ανέφερε, «είναι ένα μοντέλο που αξίζει να δοκιμάσουμε».

Οι χρήστες που επισημαίνουν κάποια ανάρτηση άλλου ως παραπλανητική ή ψευδή, θα πρέπει να παρέχουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν την άποψη τους και να τα συζητούν εμπιστευτικά σε μια ειδική ιστοσελίδα για το Birdwatch (twitter.com/i/birdwatch), χωρίς τα σχόλια τους να είναι ορατά στους υπόλοιπους χρήστες. Για να συμμετάσχουν στην όλη προσπάθεια, πρέπει να δώσουν ένα επαληθευμένο αριθμό τηλεφώνου και ένα e-mail, καθώς επίσης να μην έχουν προϊστορία παραβιάσεων των κανόνων της πλατφόρμας.

Το Twitter - όπως και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (με πρώτο το Facebook)- δέχεται πιέσεις να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τη διακίνηση κάθε είδους fake news στην πλατφόρμα του, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και το BBC. Στόχος του, με τη νέα πρωτοβουλία, είναι να ανταποκρίνεται πιο γρήγορα. Ευελπιστεί ότι τελικά θα επιστρατεύσει στο Birdwatch 1.000 έως 10.000 χρήστες πρόθυμους χρήστες να κάνουν αυτή τη δουλειά χωρίς αμοιβή.

«Τελικά στοχεύουμε να κάνουμε τις παρατηρήσεις αυτές άμεσα ορατές στα tweets του παγκόσμιου ακροατηρίου του Twitter, όταν υπάρχει συναίνεση από μια ευρεία και ποικίλη ομάδα χρηστών που συμβάλλουν στο Birdwatch», ανακοίνωσε το Twitter, το οποίο ήδη βάζει επισημάνσεις σε ορισμένες αναρτήσεις χρηστών του ότι παραπληροφορούν (π.χ. του Ντόναλντ Τραμπ περί νοθείας στις τελευταίες προεδρικές εκλογές ή άλλων χρηστών σχετικά με την πανδημία). Επίσης κατά καιρούς δεν έχει διστάσει να αφαιρέσει κάποιες αναρτήσεις ή ακόμη και να αποκλείσει χρήστες (παράδειγμα πάλι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μετά την πρόσφατη εισβολή υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο).