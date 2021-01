Υγεία - Περιβάλλον

Ποτάμι “χάθηκε” από τα σκουπίδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεράστιο και διασυνοριακό το πρόβλημα με τα απορρίμματα σε ποτάμι της Σερβίας.

Με γερανούς, οχήματα για οικοδομές και φορτηγά έβγαλαν τα σκουπίδια από ποτάμι της Σερβίας τα συνεργεία.

Η επιφάνεια του νερού καλύφθηκε από ένα πυκνό στρώμα λαδιών και σκουπιδιών από πλαστικά, μέχρι μέταλλα, κορμούς δέντρων, ακόμα κι ένα φέρετρο!

Το ποτάμι περνά από τη Σερβία και το Μαυροβούνιο και στη διαδρομή του υπάρχει κι ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, που έχει φτιάξει ένα φράγμα, στο οποίο κάθε χειμώνα μετά τις βροχές και τα χιόνια δημιουργείται πρόβλημα από τα μπάζα.

Οι περιβαλλοντολόγοι των Βαλκανίων έχουν προειδοποιήσει για τα φαινόμενα αυτά, που αν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα, απειλείται το οικοσύστημα, λόγω των τοξικών υλικών.

Στα ίδια νερά, το καλοκαίρι λάτρεις των σπορ κάνουν ράφτινγκ, με το σκηνικό να είναι τελείως διαφορετικό.

Οι βαλκανικές χώρες βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με περιβαντολλογικά προβλήματα, ενώ οι οικονομίες τους υστερούν από τις ευρωπαϊκές και οι δημόσιοι πόροι πέφτουν συχνά θύματα της διαπλοκής.

Η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Βοσνία έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ κάτι.