Κοινωνία

Lockdown: Έκανε την αποθήκη... γυμναστήριο και συνελήφθη

Πρόστιμα σε όλους και χειροπέδες στον γυμναστή.

Σε χώρο… γυμναστηρίου είχε μετατρέψει 32χρονος από τον Βόλο μια παλιά αποθήκη.

Συνελήφθη ωστόσο τη Δευτέρα και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ για παραβίαση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, ενώ από 300 ευρώ πρόστιμο, επιβλήθηκε σε ακόμη δύο άτομα που αθλούνταν στον χώρο, την ίδια ώρα.

Πηγή: magnesianews.gr