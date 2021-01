Κόσμος

Έφηβος σκότωσε την οικογένειά του

Ανάμεσα στα θύματα και ένα αγέννητο μωρό. Χαροπαλεύει ένας 19χρονος. Η αφορμή για το άγριο έγκλημα.

Μία σοκαριστική είδηση έρχεται από την Ιντιανάπολη με έναν 17χρονο να κατηγορείται για την δολοφονία πέντε ατόμων, επειδή ο πατέρας του, του φώναξε επειδή έφυγε από το σπίτι χωρίς άδεια.. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ένα αγέννητο μωρό.

Τα θύματα ήταν η 42χρονη μητέρα Kezzie Childs και ο συνομήλικος πατέρας Raymond Childs Jr, ο 18χρονος γιος τους Elijah, η 13χρονη κόρη Rita, η 19χρονη Kiara Hawkins και το αγέννητο μωρό της.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε το πρωί της Κυριακής όταν τα άψυχα σώματά τους εντοπίστηκαν γεμάτα από σφαίρες. Από τη δολοφονική επίθεση διεσώθη ένας ακόμη νεαρός ηλικίας 19 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

«Τους πυροβόλησε» ούρλιαξε η αδερφή του 17χρονου αγοριού την ώρα που κάλεσε την Αστυνομία να καταγγείλει τι είχε συμβεί στην Ιντιανάπολη, αναφέρει η New York Post.

Ο δράστης, που δεν έχει κατονομαστεί από τις Αρχές λόγω της ηλικίας του, συνελήφθη χθες Δευτέρα (25.01). Ο μικρότερος αδερφός του τραυματίστηκε από τα πυρά αλλά επέζησε για να περιγράψει στις Αρχές τι συνέβη. Όπως είπε ο 17χρονος θύμωσε που τον επέπληξε ο πατέρας του, πήρε το όπλο και άρχισε να ρίχνει σε όλους. Ο ίδιος κατάφερε να βγει από το σπίτι, ενώ ο δράστης τον κυνηγούσε για να τον σκοτώσει.

Οι γείτονες δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία που εκτυλίχθηκε και κάνουν λόγο για μία αγαπητή σε όλους οικογένεια.