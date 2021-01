Κοινωνία

Οικονόμου στον ΑΝΤ1: Μέτρο χαλάρωσης το όριο 100 ατόμων στις συγκεντρώσεις

Για «κανονικότητα» στις δημόσιες συναθροίσεις έκανε λόγο ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Για ευνοϊκό μέτρο έκανε λόγο ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το μέτρο ορίου των 100 ατόμων σε δημόσιες συγκεντρώσεις, αφού το μέχρι τώρα ισχύων όριο ήταν τα 9 άτομα.

Ο Λευτέρης Οικονόμου, διευκρίνισε πως όπως και στις άλλες δραστηριότητες, έτσι και στις συγκεντρώσεις, «επιτρέπεται να κάνουμε ένα άνοιγμα», ενώ απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τη χρονική ισχύ του μέτρου, είπε πως όπως συμβαίνει και στις άλλες περιπτώσεις, θα αποφασίζεται η παράταση ή αναστολή του μέτρου κατά την εβδομαδιαία συνεδρίαση της Επιτροπής.

«Προσπαθούμε να βρούμε μία κανονικότητα και στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, αυτό είναι το σημαντικό», ανέφερε ο Υφυπουργός, τονίζοντας πως πλέον επιτρέπεται «στο πλαίσιο του νέου νόμου κι όσο μας επιτρέπουν οι συνθήκες σε ομάδες ανθρώπων να διαδηλώσουν».

«Θα έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν», είπε για τις διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί σε πολλές πόλεις της χώρας κατά του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στην Παιδεία.

«Εκείνο που χρειάζεται είναι να αποφεύγουμε το συνωστισμό», είπε ξεκαθαρίζοντας πως «η απόφαση του Αρχηγού αφορά στις δημόσιες υπαίθριες συγκεντρώσεις».