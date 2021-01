Πολιτισμός

Πέθανε ο Βασίλης Τριανταφύλλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο. Έφυγε από την ζωή ο Βασίλης Τριανταφύλλου.



Έφυγε από την ζωή, το βράδυ της Δευτέρας, ο δημοσιογράφος και διευθυντής έκδοσης της εφημερίδας Realnews, Βασίλης Τριανταφύλλου.

Ο Βασίλης Τριανταφύλλου υπηρέτησε για τουλάχιστον 35 χρόνια τη δημοσιογραφία και βρισκόταν στην ηγετική ομάδα της εφημερίδας από την πρώτη ημέρα της έκδοσής της.

Μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, ο δημοσιογράφος άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας σε θλίψη οικογένεια, φίλους και συνεργάτες.