Εμβόλιο AstraZeneca: αμφισβητεί την αποτελεσματικότητά του η Γερμανία

Τι απαντά η φαρμακοβιομηχανία στα δημοσιεύματα για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. «Ναι» από το Βερολίνο στη θέσπιση περιορισμών στις εξαγωγές εμβολίων.

Η βρετανική φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca υπερασπίστηκε χθες, Δευτέρα, το βράδυ την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της κατά της covid-19 στα άτομα άνω των 65 ετών, διαψεύδοντας αναφορές δύο γερμανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες το Βερολίνο αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

“Τα άρθρα, σύμφωνα με τα οποία η αποτελεσματικά του εμβολίου των AstraZeneca και της Οξφόρδης είναι μόλις 8% στους ενήλικες άνω των 65 ετών, είναι εντελώς αναληθή”, ανέφερε εκπρόσωπος της φαρμακοβιομηχανίας σε ανακοίνωσή του προς το AFP.

Οι εφημερίδες Bild και Handelsblatt έγραψαν χθες το βράδυ ότι η γερμανική κυβέρνηση αμφιβάλλει για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca κατά της covid-19 στους ενήλικες άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με τη Handelsblatt, η οποία επικαλείται κυβερνητικές πηγές, το Βερολίνο εκτιμά ότι η αποτελεσματικότητα στην ηλικιακή αυτή ομάδα είναι 8%.

Από την πλευρά της η Bild, η οποία επίσης επικαλείται κυβερνητικές πηγές χωρίς να τις κατονομάζει, γράφει ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ αναμένει ότι το εμβόλιο των AstraZeneca και της Οξφόρδης, που εκτιμάται ότι θα λάβει αυτή την Παρασκευή άδεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), δεν θα εγκριθεί για τους ενήλικες άνω των 65 ετών, επιφέροντας μεγάλο πλήγμα στις εμβολιαστικές εκστρατείες πολλών χωρών.

Η βρετανική φαρμακοβιομηχανία, το εμβόλιο της οποίας ήδη έχει λάβει άδεια χρήσης και χορηγείται ευρέως στη Βρετανία, εξηγεί στην ανακοίνωσή της ότι δημοσίευσε τον Νοέμβριο στο περιοδικό The Lancet τα επιστημονικά δεδομένα, “τα οποία δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι είχαν ισχυρή ανοσολογική αντίδραση στο εμβόλιο, με το 100% να παράγει συγκεκριμένα αντισώματα μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης”.

Από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Υγείας Γενς Σπαν υπογράμμισε σήμερα ότι οι ευρωπαϊκές αρχές θα βασίσουν την απόφασή τους για να εγκρίνουν το εμβόλιο της AstraZeneca στα υπάρχοντα επιστημονικά στοιχεία, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές του γερμανικού Τύπου για την αποτελεσματικότητά του στους ηλικιωμένους.

«Ναι» από το Βερολίνο στη θέσπιση περιορισμών στις εξαγωγές εμβολίων

Ο γερμανός υπουργός Υγείας Γενς Σπαν υποστήριξε σήμερα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση περιορισμών στις εξαγωγές εμβολίων κατά της Covid-19 από την ΕΕ, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις με την AstraZeneca και την Pfizer για τις αιφνίδιες περικοπές στις προμήθειες των εμβολίων μόλις έναν μήνα αφότου η ΕΕ άρχισε να εμβολιάζει τους πολίτες της.

Η ΕΕ έχει προτείνει να δημιουργηθεί ένα μητρώο για τις εξαγωγές εμβολίων καθώς επικρατεί απογοήτευση σχετικά με τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις του εμβολίου της AstraZeneca κατά της Covid-19, καθώς και με άλλα προβλήματα στις προμήθειες των εμβολίων. «Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν προβλήματα στην παραγωγή, όμως πρέπει να επηρεάζουν όλους με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε ο Σπαν μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκυτο ZDF. «Δεν λέμε πρώτα η Ευρώπη, αλλά να έχει η Ευρώπη το δίκαιο μερίδιό της», τόνισε προσθέτοντας πως είναι ως εκ τούτου λογικό να έχουμε περιορισμούς στις εξαγωγές εμβολίων.

Η AstraZeneca ανακοίνωσε την Παρασκευή στην ΕΕ πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους στόχους που έχουν τεθεί μέχρι τον Μάρτιο για τις προμήθειες του εμβολίου της -- κάτι που αποτελεί ένα περαιτέρω πλήγμα στις προσπάθειες της ΕΕ κατά της πανδημίας αφού η Pfizer ανακοίνωσε τον Ιανουάριο προσωρινή επιβράδυνση στις προμήθειες. Η AstraZeneca ανακοίνωσε σήμερα πως ο διευθύνων σύμβουλός της γνωστοποίησε στην ΕΕ ότι η εταιρεία κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει το εμβόλιο σε εκατομμύρια Ευρωπαίους το συντομότερο δυνατόν.

Αξιωματούχος της ΕΕ είπε στο Reuters πως η AstraZeneca έλαβε προκαταβολή 336 εκατομυρίων ευρώ όταν η ΕΕ σφράγισε, τον Αύγουστο, τη συμφωνία με την εταιρεία για τουλάχιστον 300 εκατ. δόσεις και επιλογή για άλλα 100 εκατομμύρια. Η συμφωνία ήταν η πρώτη που υπογράφηκε από την ΕΕ για την εξασφάλιση εμβολίων κατά της Covid-19. Αυτό συνέβη αφού οι ΗΠΑ εξασφάλισαν τον Μάιο 300 εκατομμύρια δόσεις έναντι έως 1,2 δισεκ. δολαρίων και η Βρετανία, επίσης τον Μάιο, εξασφάλισε 100 εκατ. δόσεις έναντι 84 εκατ. στερλινών (114 εκατ. δολάρια).

Ο βρετανός υπουργός αρμόδιος για τα εμβόλια Ναντίμ Ζαχάουι δήλωσε πως είναι πεπεισμένος ότι οι Pfizer, AstraZeneca και Moderna θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Σπαν αρνήθηκε να προβεί σε εικασίες σχετικά με δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι το εμβόλιο της AstraZeneca δεν είναι πολύ αποτελεσματικό σε ανθρώπους άνω των 65 ετών, λέγοντας πως αναμένει από τις ευρωπαϊκές αρχές να εγκρίνουν την Παρασκευή το τρίτο εμβόλιο κατά της Covid-19. Η AstraZeneca απέρριψε τις πληροφορίες αυτές. Ο Σπαν δήλωσε πως είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μειώνεται στη Γερμανία και πως, αν η τάση αυτή συνεχιστεί, μπορεί να ληφθεί απόφαση για τους μελλοντικούς περιορισμούς. Τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα είναι οι πρώτοι που θα ανοίξουν, πρόσθεσε.