Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ: Δεν θα μας σώσει η κολχικίνη από τον κορονοϊό

Διευκρινίσεις για το φάρμακο και την «άνοδό» του έδωσε ο Γ.Παναγιωτακόπουλος και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Για να εντοπιστεί η εξάπλωση του μεταλλαγμένου κορονοϊού θα πρέπει να εξετάζονται περαιτέρω τα θετικά τεστ του κορονοϊού, εξήγησε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, Γ.Παναγιωτακόπουλος.

Σχετικά με την κολχικίνη, εξήγησε ότι αν ληφθεί στην αρχή της νόσου, μειώνει την ανάγκη νοσηλείας και διασωλήνωσης και εξήγησε ότι το φάρμακο ανέβηκε ψηλότερα στα φάρμακα κατά του κορονοϊού, μετά από ανακοίνωση Καναδών επιστημόνων και όχι έπειτα από δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό.

«Αυτό δε σημαίνει ότι είναι το φάρμακο που θα μας σώσει από τον κορονοΊό, απλά ανέβηκε πιο ψηλά», επεσήμανε ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ.

Μιλώντας για το ίδιο φάρμακο, ο πρόεδρος του φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσης Ευγενίδης, έκανε λόγο για «φτηνό φάρμακο με συγκεκριμένες ενδείξεις, το οποίο χορηγείται μόνο με φυλασσόμενη ιατρική συνταγή».

Πρόκειται για φάρμακο που χρησιμοποιείται για κρίσεις ουρικής αρθρίτιδας, εξήγησε ο ίδιος και τόνισε πως «σκοπός είναι, να αφήνουμε τα φάρμακα για αυτούς που τα έχουν ανάγκη».