“Το Καφέ της Χαράς”: ο Ιάσων ζητά σε γάμο τη Χαρά μπροστά στον Πώποτα (εικόνες)

Ακόμα ένα απολαυστικό επεισόδιο έρχεται στις οθόνες μας. Ποιες οι εξελίξεις στο Κολοκοτρωνίτσι;

Με νέες περιπέτειες έρχονται αντιμέτωποι οι κάτοικοι για του Κολοκοτρωνιτσίου, το βράδυ της Παρασκευής, στον ΑΝΤ1.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο:

Ο Ιάσονας έχει πάρει όλο το χωριό με το μέρος του, έχοντας υποσχεθεί δουλειές και κέρδη. Είναι γοητευτικός, έξυπνος, μορφωμένος, ευκατάστατος και όλα δείχνουν ότι, επιτέλους, η Χαρά βρήκε τον τέλειο άντρα!

Ως αποκορύφωμα, ο Ιάσων που έχει αντιληφθεί ότι το χωριό τις συμβιώσεις και άλλες μοντερνιές δεν τις σηκώνει, ζητάει σε γάμο τη Χαρά μπροστά στον Πώποτα και όλους τους χωριανούς.

Ο Πώποτας χάνει κατά κράτος! Δεν μπορεί να εμποδίσει την επένδυση του Ιάσονα και η γυναίκα, που δεν έχει ξεπεράσει μέχρι σήμερα, δείχνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Μόνο η περίεργη συμπεριφορά της Βάλιας ρίχνει σκιά στην ευτυχία της της Χαράς…

