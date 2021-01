Αθλητικά

Οι 10 κορυφαίες ομάδες σε έσοδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Μάχη» για την πρώτη θέση, καθώς μόλις 200.000 ευρώ χωρίζουν τους δυο πρώτους συλλόγους.

H Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να είναι ο σύλλογος με τα περισσότερα έσοδα στον κόσμο, σύμφωνα με τελευταία έκθεση της «Deloitte Football Money League». Οι 10 κορυφαίες ομάδες στον κόσμο σε έσοδα:

1. Μπαρτσελόνα (715,1 εκατομμύρια ευρώ): Το 2020 μείωσε τα έσοδά της κατά 125,7 εκατομμύρια ευρώ (15%), ενώ κατά το προηγούμενο έτος πέτυχε ρεκόρ, με περισσότερο από 840 εκατομμύρια ευρώ.

2. Ρεάλ Μαδρίτης (714,9 εκατομμύρια ευρώ): Παρουσίασε μείωση κατά 6%, δεδομένου ότι το 2019 είχε 757,3 εκατομμυρίων ευρώ.

3. Μπάγερν (634,1 εκατομμύρια ευρώ): Η γερμανική ομάδα είναι εκείνη που κατάφερε να «αντισταθεί» καλύτερα στις απώλειες λόγω Covid-19. Στην 120η επέτειό της, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 4%. Το προηγούμενο έτος ήταν 660,1 εκατομμύρια ευρώ.

4. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (580,4 εκατομμύρια ευρώ): Υπέστη μείωση των εσόδων κατά 19%, αφού το 2019 είχε 711,5 εκατομμύρια ευρώ.

5. Λίβερπουλ (558,6 εκατομμύρια ευρώ): Τα έσοδά της μειώθηκαν κατά 8%, δεδομένου ότι το 2019 παρουσίασε έσοδα 604,7 εκατομμύρια ευρώ.

6. Μάντσεστερ Σίτι (549,2 εκατομμύρια ευρώ): Εχασε το 11% σε σχέση με το 2019 (610,6 εκατομμύρια).

7. Παρί Σεν Ζερμέν (540,6 εκατομμύρια ευρώ): Γιόρτασε την 50ή επέτειό της με μία πτώση 15% στα έσοδά της. Το 2019 είχε 635,9 εκατομμύρια ευρώ.

8. Τσέλσι (469,7 εκατομμύρια ευρώ): Η ομάδα του Ρομάν Αμπράμοβιτς παρουσίασε μείωση 9% στα συνολικά έσοδα. Το 2019 είχε 513,1 εκατομμύρια ευρώ.

9. Τότεναμ (445,7 εκατομμύρια ευρώ): Μείωση κατά 9%. Το 2019 είχε 469,7 εκατομμύρια ευρώ.

10. Γιουβέντους (397,9 εκατομμύρια ευρώ): Η ομάδα του Τορίνο, παρουσίασε μείωση κατά 13% στα συνολικά έσοδα. Το 2019 είχε 449,6 εκατομμύρια ευρώ.