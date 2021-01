Πολιτική

Πέτσας: νέο εκλογικό σύστημα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Μεταξύ άλλων, μειώνεται ο αριθμός των συμβούλων και αυξάνεται το όριο για την είσοδο συνδυασμού στο δημοτικό συμβούλιο.

Την πρόθεση της Κυβέρνησης για τη διαμόρφωση ενός νέου εκλογικού συστήματος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, επιβεβαιώνει σε άρθρο του ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Ο κ. Πέτσας, στο άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «Τα Νέα, τονίζει ότι η κυβέρνηση απέδειξε ότι παρά τις κρίσεις ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις.

Και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση λοιπόν, όπως υποστηρίζει ο κ. Πέτσας, «συνεχίζουμε τις τομές για να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη. Όραμά μας είναι μια σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα λειτουργεί ως ισχυρός πυλώνας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Ώστε με σχέση εμπιστοσύνης και πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι πολίτες να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες».

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ο κ. Πέτσας, μέσα από τη γόνιμη διαβούλευση με τους θεσμικούς εκπροσώπους των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ, διαμορφώνεται ένα νέο εκλογικό σύστημα με τους εξής άξονες.

- Κατάργηση της απλής αναλογικής του νόμου Σκουρλέτη που, σύμφωνα με τον κ. Πέτσας, απέτυχε παταγωδώς

- Εκλογή από τον πρώτο γύρο του συνδυασμού που θα συγκεντρώνει ποσοστό το οποίο σίγουρα θα είναι πάνω από 40 %. Το ποσοστό αυτό θα αποφασιστεί ύστερα από διαβούλευση με την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ

- Θέσπιση ορίου εισόδου. Για το ελάχιστο εκλογικό όριο εκπροσώπησης στα Συμβούλια συζητούμε ένα ποσοστό από 3% έως 5%. Είναι κάτι, υπογραμμίζει ο κ. Πέτσας, «που τυγχάνει ευρύτατης αποδοχής από τους θεσμικούς παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω και στις διαδοχικές συναντήσεις που πραγματοποίησα την προηγούμενη εβδομάδα σε Ιωάννινα Θεσσαλονίκη και Λάρισα».

- Μείωση του αριθμού των συμβούλων που εκλέγονται με γνώμονα την καλύτερη δυνατή λειτουργία των Συμβουλίων για να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της Αυτοδιοίκησης.

Πάνω σε αυτούς τους άξονες, υποστηρίζει ο αναπληρωτής υπουργός, θα οικοδομηθεί ο νέος εκλογικός νόμος που ενισχύει την κυβερνησιμότητα, έτσι ώστε να βελτιωθούν η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των πολιτών.

«Το σχέδιο του νέου εκλογικού νόμου θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα και υλοποιεί άλλη μια προεκλογική μας δέσμευση. Με έναν και μόνο στόχο: Να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη», καταλήγει ο κ. Πέτσας.