Πολιτική

“ΣΑΛΑΜΙΣ – 02/21”: εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση Ελλάδας-Κύπρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εν λόγω άσκηση αποτελεί τη δεύτερη προγραμματισμένη δραστηριότητα, εντός του 2021, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο μίας μακρόχρονης συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.

Κοινή άσκηση Έρευνας και Διάσωσης (Ε-Δ), μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ-02/21» πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021.

Η άσκηση διεξήχθη με επιτυχία στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, εντός της περιοχής ευθύνης Έρευνας - Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή της ελληνικής Φρεγάτας «Ύδρα» και ελικοπτέρου AW-139 της 460 Μοίρας Ε-Δ της Διοίκησης Αεροπορίας του ΓΕΕΦ.

Τον συντονισμό και τον επιχειρησιακό έλεγχο των αεροναυαγοσωστικών μέσων που έλαβαν μέρος στην άσκηση είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού της Ελλάδας. Το σενάριο αφορούσε σε αεροδιακομιδή τραυματία από πλοίο στην ανοικτή θάλασσα και ως εκ τούτου τέθηκε σε εφαρμογή από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ» για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Η εν λόγω άσκηση αποτελεί τη δεύτερη προγραμματισμένη δραστηριότητα, εντός του 2021, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο μίας μακρόχρονης συνεργασίας σε θέματα Ε-Δ, μεταξύ των δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και αεροναυτικών δυνάμεων της Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.