Στο έλεος του χιονιά οι κεντρικές ΗΠΑ (εικόνες)

Περιοχές όπου σπάνια χιονίζει καλύφθηκαν από χιόνια, προκαλώντας προβλήματα.

Σπάνια χιονυθύελλα έπληξε το Φοίνιξ της Αριζόνα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι συνοδεία αστραπών, προκάλεσαν και πτώσεις δέντρων.

Στην περιοχή, κυρίως στο κέντρο της πόλης, η βροχή, πόσω μάλλον το χιόνι είναι πολύ σπάνια φαινόμενα, αφού το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 49 βαθμούς Κελσίου.

Πυκνό στρώμα χιονιού κάλυψε και τις μεσαίες πολιτείες των ΗΠΑ, με το χιόνι να προκαλεί προβλήματα στις μετακινήσεις. Υπήρξαν μάλιστα και περιπτώσεις όπου έκλεισαν κέντρα εξέτασης για κορονοϊό.

Το χιόνι εμφανίστηκε αρχικά στο Κάνσας, μετά στο Σικάγο κι έπειτα στο Μίσιγκαν.

Η βαρύτερη κακοκαιρία, όμως, αναμένεται στη νοτιοανατολική Νεμπράσκα και τη δυτική Αϊόβα.