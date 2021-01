Κοινωνία

Υπουργείο Παιδείας: Τι ισχύει για τις απουσίες και τη βαθμολογία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις στους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, λίγο πριν επιστρέψουν στα σχολεία, δίνει το υπουργείο Παιδείας.

Διευκρινίσεις σχετικά με το τι ισχύει για τη βαθμολόγηση μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου και Λυκείου στο 'Α τετράμηνο, καθώς επίσης και για την προσμέτρηση απουσιών, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικότερα, αναφέρεται ότι για όποιο μάθημα ή κλάδο μαθήματος που για οποιονδήποτε λόγο ενδεχομένως διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες στο Α' τετράμηνο, υπάρχει η δυνατότητα να μην κατατεθεί βαθμολογία εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδάσκοντες δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών.

Όσο για την καταχώρηση των απουσιών, το υπουργείο διευκρίνισε ότι αυτή γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (δεν προσμετρώνται οι απουσίες λόγω τεχνικών ζητημάτων και ασθενείας). Επιπλέον, ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών/τριών θα εξεταστεί στο τέλος του Β τετραμήνου.