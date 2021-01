Life

Το “Ελλάδα Έχεις Ταλέντο” επιστρέφει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Tο επιτυχημένο show “Ελλάδα έχεις ταλέντο” επιστρέφει στις οθόνες μας μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. "Το Πρωινό" έχει όλες τις λεπτομέρειες.