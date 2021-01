Life

Τζο Μπάιντεν: Η ζωή του “πλανητάρχη” είναι γεμάτη τραγωδίες (βίντεο)

Ο Τάσος Τεργιάκης και "Το Πρωινό" έκαναν αναδρομή στις δύσκολες ημέρες που έζησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, μέχρι να γνωρίσει την δεύτερη σύζυγό του σε "τυφλό ραντεβού".