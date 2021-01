Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: γιατί “κόπηκε” η μια στις δυο αιτήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι κλάδοι είναι οι πιο ευνοημένοι. Μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις και πότε αρχίζουν οι πληρωμές.

Πιο μεγάλη στήριξη σε εταιρείες και επαγγελματίες που παραμένουν κλειστοί λόγω αναγκαστικών μέτρων παρέχει η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5. Οι 361.888 δικαιούχοι θα μοιραστούν 1,5 δις ευρώ.

Τα αναλυτικά στοιχεία του ΥΠΟΙΚ δείχνουν πως ο Τουρισμός, η Εστίαση και τα μπαρ ανήκουν στους πλέον ευνοημένους. Το ίδιο και τα ταξί. Δικαιούχοι είναι 24.534 εστιατόρια και καντίνες που θα λάβουν από 4.592 ευρώ κατά μέσον όρο. Επιπλέον 21.087 επιχειρήσεις μπαρ και παροχής ποτών ενισχύονται με 3.139 ευρώ κατά μέσον όρο. Επιλέξιμοι είναι σε μεγάλο βαθμό και αγρότες αλλά και κτηνοτρόφοι.

Βασική αιτία που περίπου σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις και επαγγελματίες «κόπηκαν» από τη διαδικασία ήταν ότι στο τελευταίο 4μηνο του 2020 είτε είχαν αύξηση τζίρου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, είτε η μείωση ήταν χαμηλότερη από την απαιτούμενη.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 2/2. Από αύριο αρχίζουν οι πληρωμές. Ως ελάχιστο ποσό ορίζονται τα 1.000 ευρώ αλλά ειδικά για κλειστές με κρατική εντολή εταιρείες ορίζονται τα 2.000 ευρώ εφόσον απασχολούν έως 5 εργαζόμενους και τα 4.000 ευρώ αν έχουν περισσότερους εργαζόμενους.

Αχτσιόγλου: η κυβέρνηση αποκλείει πάνω από τις μισές επιχειρήσεις από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Η βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, σε ανακοίνωση της υπογραμμίζει, ότι «την ώρα που το χρέος επιχειρήσεων και πολιτών εκτοξεύεται λόγω της καταστροφικής διαχείρισης της οικονομικής κρίσης από την κυβέρνηση, την ώρα που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μαζικά λουκέτα και πολλά εξ αυτών έχουν ήδη ξεκινήσει στον χώρο της εστίασης, την ώρα που περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους στη χώρα υφίστανται ραγδαία κατάρρευση του εισοδήματός τους και δεκάδες χιλιάδες έχουν ήδη χάσει τη δουλειά τους, η κυβέρνηση επιμένει να αρνείται τη ρύθμιση των χρεών που σώρευσαν οι πολίτες στην πανδημία με κούρεμα βασικής οφειλής. Στενεύει τον κύκλο και διαμηνύει το τέλος ακόμη και αυτών των παντελώς ανεπαρκών μέτρων στήριξης που εφαρμόζει».

Και συνεχίζει η κυρία Αχτσιόγλου λέγοντας για την κυβέρνηση, ότι «επιμένει ακόμη σε δάνεια επιστρεπτέας προκαταβολής, από τα οποία αποκλείει πάνω από τις μισές επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη, αφαιρώντας μάλιστα και απ’ αυτά τα επιδόματα αναστολής των εργαζομένων και τυχόν προηγούμενη βοήθεια που έχουν λάβει.

Η κυβέρνηση όχι απλώς δεν στηρίζει τους ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας αλλά εμφανίζεται να παίζει με τον πόνο και την απελπισία τους».

ΚΙΝΑΛ: Να διοχετευτεί η επιπλέον ρευστότητα των 57,6 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις

Σε ανακοίνωσή του ο Υπεύθυνος του Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης αναφέρει:

«Χιλιάδες επιχειρήσεις θα μείνουν εκτός ρευστότητας, αφού δε θα λάβουν χρήματα από τον 5ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Σε μια στιγμή που χρειάζονται ζεστό χρήμα για να αποπληρώσουν προμηθευτές και υποχρεώσεις και να σταθούν όρθιες σε μια ανοικτή, αλλά αρκετά δύσκολη, αγορά. Ο πρωτοφανής αριθμός των 732.000 αιτήσεων αποδεικνύει την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, παρά τις μεγαλόστομες δ.ιακηρύξεις της κυβέρνησης για ‘’σοκ ρευστότητας’’ μέσα στο 2020.

Η κυβέρνηση είναι αδύναμη:

να επιβάλλει κανόνες στο τραπεζικό σύστημα, ώστε να διοχετευτεί η επιπλέον ρευστότητα των 57,6 δις ευρώ (40 δις από την ΕΚΤ + 17,6 δις αύξηση καταθέσεων) στις επιχειρήσεις, αφού μόλις 6 δις έχουν δοθεί και αυτά με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου

να τροποποιήσει τα αυστηρά τραπεζικά κριτήρια χορήγησης δανείων μέσω ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Ταμείου Εγγυοδοσίας, με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση μόλις 30.000 επιχειρήσεις, σε σύνολο 830.000 ενεργών επιχειρηματικών ΑΦΜ

Το Κίνημα Αλλαγής προτείνει:

Αύξηση του ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής στα 5,5 δις το 2021, αντί για τα μόλις 2,2 δις που προγραμματίζει η κυβέρνηση

Το 70% του ποσού που θα δοθεί να είναι ενίσχυση και το 30% δάνειο

Εφαρμογή του μοντέλου 50% ενίσχυση- 50% δάνειο και για τους 3 πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας του 2020

Χαλάρωση των πιστοδοτικών κριτηρίων από τις τράπεζες για τη χορήγηση δανείων με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας».