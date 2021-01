Κόσμος

Κορονοϊός - Ζαχάουι: Μην “κάνετε σχέδια” για καλοκαιρινές διακοπές!

Ο Υπουργός είναι αρμόδιος για τον εμβολιασμό στην χώρα και οι εκτιμήσεις του για την αντιμετώπιση της πανδημίας ειναι... μάλλον ζοφερές.

Οι Βρετανοί δεν θα πρέπει ακόμη να κάνουν κρατήσεις στο εξωτερικό για τις καλοκαιρινές διακοπές, δήλωσε στις αρχες της εβδομάδας ο υπουργός της Βρετανίας που είναι αρμόδιος για το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της COVID-19 στη χώρα, ενόψει της αναμενόμενης ανακοίνωσης από την βρετανική κυβέρνηση αυστηρότερων συνοριακών μέτρων.

"Σαφώς", απάντησε ο Νάντιμ Ζαχάουι όταν ρωτήθηκε αν ο κόσμος στη Βρετανία δεν θα πρέπει να κάνει προς το παρόν κρατήσεις για τις διακοπές.

"Πιστεύω ότι είναι υπερβολικά νωρίς. Στα νοσοκομεία εξακολουθούν να βρίσκονται ακόμη αυτήν την στιγμή 37.000 άνθρωποι με COVID-19, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη και για να κάνουμε εικασίες για το καλοκαίρι", σημείωσε, τονίζοντας ότι τα σχολεία θα είναι το πρώτο πράγμα που θα ξανανοίξει όταν χαλαρώσουν τα μέτρα.

Ο Ζαχάουι πρόσθεσε επίσης μιλώντας στο Sky News ότι αργότερα σήμερα η κυβέρνηση θα ανακοινώσει αν όλοι οι ταξιδιώτες που φτάνουν στη Βρετανία θα πρέπει να τίθενται σε καραντίνα σε ξενοδοχείο, ένα μέτρο που ανακοίνωσε ότι εξετάζει ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. Το BBC μετέδωσε ότι η αξίωση για παραμονή σε απομόνωση σε ξενοδοχείο για 10 ημέρες θα ισχύει για τις αφίξεις από το μεγαλύτερο μέρος της νότιας Αφρικής και της νότιας Αμερικής, όπως και για την Πορτογαλία.

Ο Ζαχάουι σημείωσε ότι δεν έχει υπάρξει "καμία οριστική απόφαση ακόμη" όσον αφορά τις αφίξεις από άλλα μέρη του κόσμου και ότι αυτό "είναι ακόμη ένα πολύ επίκαιρο θέμα". Ο Τζόνσον θα προεδρεύσει συνόδου υψηλόβαθμων υπουργών του για τη λήψη απόφασης αργότερα σήμερα.

Η Βρετανία έχει τον πέμπτο υψηλότερο αριθμό νεκρών στον κόσμο από την πανδημία, με 98.531 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στη χώρα σε διάστημα 28 ημερών από την διάγνωσή τους με τον νέο κορονοϊό, ενώ αντιμετωπίζει επίσης μια από τις βαθύτερες οικονομικές υφέσεις στα χρονικά.

Μια ενδεχόμενη εισαγωγή του μέτρου καραντίνας στα ξενοδοχεία συν την προειδοποίηση να μην προβαίνουν ακόμη σε κρατήσεις οι Βρετανοί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές αναμένεται να καταφέρουν ένα νέο πλήγμα στην βιομηχανία ταξιδιών, η οποία αγωνίζεται να επιβιώσει.

Προμήθεια εμβολίων

Ο υπουργός που είναι αρμόδιος για το πρόγραμμα εμβολιασμού στη Βρετανία σημείωσε επίσης σε δηλώσεις που έκανε στο Sky News ότι είναι πεπεισμένος ότι και η AstraZeneca και η Pfizer θα τιμήσουν τις συμφωνίες τους με το Ηνωμένο Βασίλειο για την προμήθεια των εμβολίων τους κατά της COVID-19.

Αντιδρώντας σε δημοσιεύματα ότι η ΕΕ απείλησε να μπλοκάρει την παροχή εμβολίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ζαχάουϊ απάντησε: "Είμαι πεπεισμένος ότι αυτές (η AstraZeneca και η Pfizer) θα μας παραδώσουν και οι δύο τις ποσότητες που χρειαζόμαστε για να ανταποκριθούμε στον στόχο μας για τα μέσα Φεβρουαρίου και βεβαίως και πέραν αυτού".

Σε δηλώσεις που έκανε παράλληλα στο BBC TV, ο Ζαχάουι σχολίασε ότι οι προμήθειες εμβολίων κατά της COVID-19 παραμένουν περιορισμένες, εκφράζοντας εκ νέου την πεποίθηση ότι οι Pfizer, AstraZeneca και η Moderna θα ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους για την παροχή εμβολίων.

"Οι προμήθειες είναι περιορισμένες συνεχίζουν να είναι", δήλωσε.

Είναι αναμενόμενο ότι "μια νέα διαδικασία παραγωγής θα έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις, αντιμετωπίζει ανωμαλίες και σκαμπανεβάσματα, μετά (όμως) γίνεται καλύτερη, σταθεροποιείται και βελτιώνεται και πηγαίνει μπροστά", κατέληξε.