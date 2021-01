Κόσμος

Κορονοϊός – Ολλανδία: εκτεταμένα επεισόδια για την απαγόρευση κυκλοφορίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερες από 150 συλλήψεις διαδηλωτών στην τρίτη νύχτα των επεισοδίων. Λεηλατήθηκαν καταστήματα και τραυματίστηκαν φωτογράφοι και αστυνομικοί.

Η ολλανδική αστυνομία συνέλαβε περισσότερους από 150 ανθρώπους κατά την τρίτη νύχτα ταραχών σε πόλεις όλης της χώρας, όπου ομάδες διαδηλωτών έβαλαν φωτιές, πέταξαν πέτρες και λεηλάτησαν καταστήματα σε επεισόδια που προκλήθηκαν μετά την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας το Σαββατοκύριακο για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Δέκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν στο Ρότερνταμ, όπου στη διάρκεια της νύχτας συνελήφθησαν 60 διαδηλωτές, όπως μετέδωσε σήμερα το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ΑNP.

Δύο φωτογράφοι τραυματίστηκαν επίσης από πέτρες που πέταξαν διαδηλωτές, ένας στην πρωτεύουσα Άμστερνταμ και ένας στη γειτονική πόλη Χαάρλεμ, μετέδωσε το δίκτυο NH Niews.

Στα ανατολικά της πρωτεύουσας τουλάχιστον εννέα άτομα συνελήφθησαν έπειτα από συγκρούσεις με την αστυνομία.

Διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και ένα οργισμένο πλήθος επιτέθηκε σε φορτηγάκι της αστυνομίας, είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

Τα σχολεία και τα μη απαραίτητα καταστήματα είναι κλειστά από τα μέσα Δεκεμβρίου, με τα μπαρ και τα εστιατόρια να έχουν κλείσει δύο μήνες νωρίτερα.

Ο αριθμός των νεκρών από την covid-19 στη χώρα ανέρχεται σε 13.579, ενώ τα κρούσματα είναι 952.950.

Από το βράδυ του Σαββάτου έχει επιβληθεί στην Ολλανδία απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες (21.00-4.30), κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 95 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε την Τετάρτη ότι η απόφαση για την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας ενισχύθηκε από την εξάπλωση της βρετανικής παραλλαγής του νέου κορονοϊού.