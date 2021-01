Πολιτική

Σακελλαροπούλου - Ιερώνυμος: Η πανδημία στο επίκεντρο της συνάντησής τους

Στην Αρχιεπισκοπή πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

«Είχα τη χαρά να συναντήσω σήμερα τον Μακαριώτατο και να συνομιλήσουμε για τα ζητήματα που απασχολούν αυτή την περίοδο τον τόπο μας. Στο επίκεντρο βρέθηκε, ασφαλώς, η πανδημία και οι επιπτώσεις που έχει στη ζωή όλων μας. Είναι πολλές οι δυσκολίες, αλλά κοινή μας και αισιόδοξη διαπίστωση είναι ότι η απειλή μας έφερε πιο κοντά. Μιλήσαμε για το εμβόλιο και τη μεγάλη ελπίδα που μας δίνει και τονίσαμε την ουσιαστική συμβολή της Εκκλησίας στην παρότρυνση των συμπολιτών μας να εμβολιαστούν, ώστε να επανέλθουμε όλοι υγιείς στην κοινωνική μας ζωή», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά τη συνάντησή της με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, στην Αρχιεπισκοπή.

«Συζητήσαμε, επίσης, για τον ουσιαστικό ρόλο που ανέκαθεν είχε η Εκκλησία στις κρίσιμες στιγμές για το έθνος μας και εστιάσαμε στην καθοριστική συνεισφορά της στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Συνεισφορά που θα αναδειχθεί στις εκδηλώσεις της επετείου για τα διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Ήταν μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης. Η έμπρακτη αλληλεγγύη του Μακαριωτάτου προς τους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας και η ευαισθησία του απέναντι στα προβλήματα της πατρίδας επιβεβαιώνουν τον ρόλο της Εκκλησίας ως φορέα νοήματος και εμπιστοσύνης», σημειώνεται από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε την Πρόεδρο «για την ευγενική της σκέψη να επισκεφθεί την Αρχιεπισκοπή αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό, τον σεβασμό και την τιμή αυτής προς την Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκκλησία, η οποία πολλά και ποικίλα πνευματικά και υλικά αγαθά προσέφερε στο Ελληνικό Έθνος και το Ελληνικό Κράτος κατά τους χρόνους της σκλαβιάς, κατά τους χρόνους των απελευθερωτικών αγώνων, αλλά και στη συνέχεια από το 1821 έως σήμερα, 2021, έτος κατά το οποίο πανηγυρικώς εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την απελευθέρωσή μας».

«Επεσήμανε, ακόμη, ότι ‘η επίσκεψη αυτή, συμβολικού και ουσιαστικού χαρακτήρα, λόγω της χρονικής στιγμής κατά την οποία πραγματοποιείται, εικονίζει και υπογραμμίζει τις αγαθές σχέσεις που υπάρχουν ανέκαθεν μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας και ιδίως από της ιδρύσεως του Νέου Ελληνικού Κράτους έως σήμερα’.

Ευχήθηκε, επίσης, «οι καλές αυτές σχέσεις να συνεχισθούν με την παρουσία και το ενδιαφέρον και της Εξοχωτάτης Νέας Προέδρου, κυρίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, προς το συμφέρον της πατρίδας μας, της Ορθοδοξίας και του λαού, ο οποίος σέβεται και τιμά τα ιερά και όσια της φυλής και του ευσεβούς Γένους μας», καταλήγει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.