Αθλητικά

Λεμπρόν Τζέιμς για Κόμπι Μπράιντ: Οι θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ

Το μήνυμα του παίκτη των Λέικερς για τον ένα χρόνο από τον ξαφνικό χαμό του Κόμπι και τις κόρης του.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που πεθαίνουν σε αυτόν τον κόσμο, αλλά οι θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ». Αυτά τα λόγια επέλεξε ο ΛεΜπρον Τζέιμς για να αποτίσει φόρο τιμής στον Κόμπι Μπράιαντ, που σκοτώθηκε ακριβώς πριν από ένα χρόνο. Τότε που ο πλανήτης πάγωσε, στο άκουσμα της είδησης. Πολλοί παίκτες των Λέικερς, η οικογένεια του Μπράιαντ και οι στενοί φίλοι τους, εξακολουθούν να πένθουν μετά το ατύχημα του ελικοπτέρου που σκότωσε τον 41χρονο σταρ, την 13χρονη κόρη του Τζιάνα και επτά άλλους.

«Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι ο χρόνος τα θεραπεύει όλα. Όσο καταστροφικό και όσο τραγικό ήταν και εξακολουθεί να είναι σε όλους μας που εμπλέκονται σε αυτό, χρειάζεται χρόνος. Όλοι έχουν τη δική τους διαδικασία θλίψης», δήλωσε ο Τζέιμς. «Όλοι καταλαβαίνουν. Ο καθένας ξεχωριστά είναι διαφορετικός και ο καθένας πρόκειται να θρηνήσει διαφορετικά με το χρόνο που θα χρειαστεί για να το αντιμετωπίσει αυτό. Ξέρετε, το μόνο που μπορείτε να κάνετε ως φίλος ή αγαπημένος ή οποιοσδήποτε άλλος, είναι να αγκαλιάσετε κάποιον όταν το χρειάζεται», συνέχισε.

«Εχω δει πολλές ομοιότητες μεταξύ του παιχνιδιού του Κόμπι (Μπράιαντ) και του Μάικλ (Τζόρνταν), αλλά εκτιμώ το παιχνίδι του Κόμπι για το παιχνίδι του Κόμπι, τον τρόπο που έπαιζε, το χειρισμό της μπάλας, τις δυνατότητες που είχε. Τον σέβομαι για το ποιος ήταν ως παίκτης και για το τι μπόρεσε να φέρει στο γήπεδο, και το γεγονός ότι μπόρεσε να πάρει μερικά πράγματα από τον Μάικλ. Πολλοί άνθρωποι επιθυμούν να πάρουν τα πράγματα από μερικούς από τους μεγάλους και να τα εφαρμόσουν στο παιχνίδι τους και μετά να γίνουν επιτυχημένοι. Απλώς δεν μπορούν να έχουν την ικανότητα να το κάνουν ή δεν το κάνουν. Δεν έχουν τη νοοτροπία να το κάνουν. Εκείνος το έκανε και το έκανε σε υψηλό επίπεδο για πολύ, πολύ καιρό».