Υπόθεση Ναβάλνι: το Κρεμλίνο κατηγορεί τους διαδηλωτές για υπερβολικά βίαιη συμπεριφορά

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι όσοι κρύβονται πίσω από παιδιά ενεργούν ως τρομοκράτες.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος με ανθρώπους που διαμαρτύρονται βίαια και παράνομα έπειτα από τις διαδηλώσεις που πραγματοποίησαν το Σαββατοκύριακο δεκάδες χιλιάδες πολίτες ζητώντας την απελευθέρωση της προσωπικότητας της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους μέσω τηλεδιάσκεψης ότι τα επίπεδα της βίας από πλευράς ορισμένων διαδηλωτών ήταν άνευ προηγουμένου και ότι τα πρόσωπα αυτά συμπεριφέρθηκαν πολύ επιθετικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα περιστατικά αστυνομικής βίας κατά διαδηλωτών,κάποια εκ των οποίων έχουν καταγραφεί σε βίντεο, ήταν πολύ λιγότερα από ό,τι ερευνάται. Ο Πεσκόφ είπε επίσης ότι όσοι κρύβονται πίσω από παιδιά ενεργούν ως τρομοκράτες και ότι ανήλικοι δεν θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις.

"Οι τρομοκράτες δεν κρύβονται πίσω από γυναίκες και παιδιά; Ναι. Μην ξεχνάτε πόσες παρόμοιες περιπτώσεις έχει βιώσει η χώρα μας στη θλιβερή περίοδο της ιστορίας της. H ενθάρρυνση παιδιών στη συμμετοχή σε παρόμοιες διαδηλώσεις είναι πολύ κακή. Δυστυχώς υπάρχουν παιδιά μεταξύ των συλληφθέντων στις διαδηλώσεις", είπε ο Πεσκόφ.

Τα παιδιά συχνά συμμετέχουν σε παράνομες διαδηλώσεις μόνο και μόνο επειδή το θεωρούν "πάρτυ", σχολίασε ο ίδιος και επισήμανε την ανάγκη να εξηγείται στα παιδιά ότι η συμμετοχή σε παράνομες διαδηλώσεις μπορεί να είναι επικίνδυνη εξαιτίας της έντονης παρουσίας προβοκατόρων.