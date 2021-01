Υγεία - Περιβάλλον

Αρκουμανέας: υπάρχει διασπορά της βρετανικής μετάλλαξης στην Ελλάδα

Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ τόνισε ότι υπάρχουν ενδείξεις για κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού και στη βόρεια Ελλάδα.

Εκτός από την Αθήνα και την Κρήτη, υπάρχουν ενδείξεις για κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού και στη βόρεια Ελλάδα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας.

Επιβεβαιώνοντας πως στη χώρα μας προς το παρόν έχει εντοπιστεί μόνο η βρετανική μετάλλαξη, με συνολικά 59 κρούσματα, ο κ. Αρκουμανέας μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ προειδοποίησε πως υπάρχουν και μερικά «ύποπτα» στη Βόρεια Ελλάδα.

«Πρέπει να υποθέσουμε ότι υπάρχει μια διασπορά της καινούριας μετάλλαξης και στη χώρα μας», και γι’ αυτό ακριβώς ξεκίνησε μια πιο έντονη γονιδιακή επιτήρηση που είναι μια διαδικασία ειδική και γίνεται στην Αθήνα σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ.

Με βάση τα στοιχεία που δείχνουν ότι το μεταλλαγμένο στέλεχος είναι πιο μεταδοτικό, ο κ. Αρκουμανέας εξέφρασε την ανησυχία του για περισσότερα κρούσματα κάτι που όπως είπε έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη πολύπλοκη εξίσωση.

Στο ερώτημα εάν τα νέα δεδομένα που δημιουργεί το μεταλλαγμένο στέλεχος μπορούν να οδηγήσουν σε διαφοροποίηση των μέτρων, τόνισε ότι εάν διαπιστωθεί μεγάλη διάδοση προφανέστατα θα επηρεάσει κάποιες αποφάσεις. Επίσης, δεν απέκλεισε ενδεχόμενο τρίτου lockdown αν υπάρξουν ανησυχητικά σημάδια.

Για την επιστροφή των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων στα σχολεία την προσεχή Δευτέρα τόνισε ότι πρόκειται για μια απόφαση ειλημμένη ενώ για την επόμενη δραστηριότητα που θα μπορούσε να ξεκινήσει εξήγησε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται κάθε Παρασκευή από την Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων.

«Συζητάμε εβδομάδα- εβδομάδα, μέρα - μέρα. Ανοίγουμε σταδιακά για να βλέπουμε την επίπτωση της κάθε άρσης και για να έχουμε καλύτερη εικόνα για μετάλλαξη», τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ.