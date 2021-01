Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Οι εμβολιασμοί γίνονται οργανωμένα, με σεβασμό στον πολίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα Κέντρα Υγείας Αλεξάνδρας και Πατησίων επισκέφτηκε ο υπουργός Υγείας.

Τα Κέντρα Υγείας Αλεξάνδρας και Πατησίων, τα οποία λειτουργούν και ως εμβολιαστικά κέντρα στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Ελευθερία», επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

«Η δουλειά που γίνεται είναι εξαιρετική. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ευχαριστημένους πολίτες, γιατί το κύριο νόημα της υπηρεσίας του ΕΣΥ στην Πρωτοβάθμια και στα Νοσοκομεία είναι να εξυπηρετούμε τους πολίτες, κυρίως αυτούς που δε μπορούν και δεν έχουν» δήλωσε μετά την επίσκεψη του ο υπουργός Υγείας, ο οποίος αναφέρθηκε στον εμβολιασμό τονίζοντας: «χαίρομαι που η στρατηγική μας υλοποιείται. Μια στρατηγική που είναι λελογισμένη σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς εμβολιάζουμε, οργανωμένα, δομημένα, με σεβασμό στον πολίτη, με εξασφάλιση της δεύτερης δόσης για τον καθένα και την καθεμία από τους πολίτες. Και πάντα με τη σκέψη ότι μιλάμε για απρόβλεπτες καταστάσεις σε ένα τεράστιο υγειονομικό και επιχειρησιακό σχέδιο, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα και που χαίρομαι πάρα πολύ και χαιρόμαστε ως οργανωμένη Πολιτεία που το βλέπουμε να υλοποιείται. Από τη μία πλευρά με εξαιρετικούς επαγγελματίες που αγαπάνε αυτό που κάνουν και από την άλλη με συμπολίτες μας που έχουν υπομονή, που συνεργάζονται».

Και κατέληξε: «Όλοι μαζί έχουμε καταφέρει η χώρα να έχει μείνει όρθια εν μέσω Covid και να ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και να ξαναπάρουμε τις ζωές μας πίσω».

Ο κ. Κικίλιας συνοδευόταν από τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και τον διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτη Στάθη.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας, ακολούθησαν δηλώσεις του κ. Θεμιστοκλέους και της διευθύντριας του ΚΥ Αλεξάνδρας, Κυριακής Ζαμάγια.

Όταν σχεδιάσαμε το επιχειρησιακό σχέδιο για τους εμβολιασμούς, οι δύο του άξονες ήταν η ασφάλεια στη διανομή και στη διενέργεια του εμβολιασμού και η μείωση της ταλαιπωρίας και η εξυπηρέτηση του κοινού, επισήμανε ο κος Θεμιστοκλέους. Τόνισε πως «το προσωπικό έχει συμβάλει σε τόσο μεγάλο βαθμό και μπορεί κάποιος να δει ότι δεν ταλαιπωρούνται οι πολίτες, αλλά κυρίως τον ενθουσιασμό του προσωπικού που συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Μια προσπάθεια που ειδικά εδώ, στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας, από την πρώτη στιγμή, και στο testing και στη συμμετοχή του κατά της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και τώρα στους εμβολιασμούς, συμμετέχει με όλες του τις δυνάμεις και με όλο τον ενθουσιασμό του».

Η κ. Ζαμάγια, από την πλευρά της, είπε: «Δίνουμε τη μάχη μας κάθε μέρα για τον στόχο που βάζουμε και νομίζω ότι έχουμε και τα ανάλογα αποτελέσματα. Με αυταπάρνηση όλοι οι εργαζόμενοι εδώ, από την καθαρίστρια μέχρι τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και το παραϊατρικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να είμαστε εντάξει, να φτάνουμε το στόχο μας, ακόμα και να τον προσπεράσουμε».

Εν τω μεταξύ, «πλήρη διαφάνεια» σχετικά με τα εμβόλια κατά του covid19 που εξάγονται από την ΕΕ», ζητά από τις φαρμακευτικές εταιρείες η ΕΕ.

Ωστόσο, σε σχόλιο του για τις καθυστερήσεις και τους ανταγωνισμούς στην προμήθεια εμβολίων το ΚΚΕ αναφέρει: «Εμπορικοί πόλεμοι χωρών και εταιριών για τα εμβόλια... Καθυστερήσεις στις παραδόσεις...Προνομιακή αντιμετώπιση ισχυρών κρατών... Απόρρητες συμφωνίες της ΕΕ με φαρμακοβιομηχανίες... Αυτά είναι τα τραγικά αποτελέσματα, όταν τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της επιστήμης και της ανθρώπινης εργασίας υποτάσσονται στο κυνήγι του κέρδους. Ή αλλιώς... Ο καπιταλισμός είναι ο πραγματικός και ορατός “ιός”!».