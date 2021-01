Πολιτική

Συναθροίσεις: το όριο για 100 άτομα “άναψε φωτιές”

Νέος γύρος πολιτικής κόντρας ξέσπασε μετά την ανακοίνωση για το όριο στις συναθροίσεις.

“Φωτιά” στο πολιτικό σκηνικό βάζει η πρωινή απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας να απαγορεύσει τις δημόσιες συναθροίσεις άνω των 100 ατόμων μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

Από την Ελληνική Αστυνομία διευκρινίστηκε ότι η απόφαση ελήφθη ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, και δεν αφορά στην παρουσία πολιτών σε εμπορικούς δρόμους και καταστήματα.

Ωστόσο η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει το μέτρο αυταρχικό και υπογραμμίζει ότι έχει στόχο να εμποδίσει την εκδήλωση αντιδράσεων για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Η κυβέρνηση διευκρίνισε πως η απόφαση για τις συναθροίσεις αφορά αποκλειστικά τις συγκεντρώσεις και πορείες και ρυθμίζει το πλαίσιο από εδώ και στο εξής στο πλαίσιο της σταδιακής επανόδου στην κανονικότητα. Μάλιστα σημειώνει πως αυξάνεται το ανώτατο όριο των συγκεντρωμένων από τα 9 στα 100 άτομα.

«Η κυβέρνηση έχει το βλέμμα της στις διαδηλώσεις ενάντια στο άθλιο νομοσχέδιο για την πανεπιστημιακή αστυνομία και την περικοπή εισακτέων, αλλά και στο κύμα οργής για τους χειρισμούς της στην υγεία και την οικονομία. Σε αυτά, άλλη απάντηση από την άγρια καταστολή δεν γνωρίζει. Οι ευθύνες τους για την όξυνση που έρχεται, τους ανήκει πλήρως», ανέφερε ο Νίκος Φίλης.

«Η Απόφαση δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε προγραμματισμένη συνάθροιση, ενώ επίσης δεν αφορά στην παρουσία πολιτών σε εμπορικά σημεία, καταστήματα κ.λπ. Επιτρέπονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μέχρι 100 άτομα, με την απαραίτητη τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων», διευκρινίζουν κύκλοι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει:

«Για ακόμη μία φορά η κυβέρνηση αποδίδει σε δήθεν εισηγήσεις της Επιτροπής τη δική της πολιτική απόφαση για απαγόρευση συναθροίσεων. Και για πολλοστή φορά διαψεύδεται, αφού ο κ. Βατόπουλος ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε η Επιτροπή εισηγήθηκε κάτι τέτοιο.

Η αυτονόητη τήρηση μέτρων προστασίας και αποφυγής συνωστισμού δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα της κυβέρνησης για αυθαίρετες και αντιδημοκρατικές αποφάσεις. Αντιμετωπίζει την πανδημία όχι ως θέμα δημόσιας υγείας αλλά ως ευκαιρία καταστολής.

Συνεχίζει με κινήσεις πανικού να κρύβεται με ψέματα πίσω από την Επιτροπή, την ώρα που αρνείται τα αυτονόητα για την αντιμετώπιση της πανδημίας:

να λάβει μέτρα για τα ΜΜΜ και τους χώρους εργασίας (εκεί δηλαδή που συμβαίνουν οι περισσότερες μολύνσεις με βάση τον πρόεδρο του παγκόσμιου ιατρικού συλλόγου).

να ενισχύσει τη δημόσια υγεία και να στηρίξει οικονομικά εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

να προσλάβει γιατρούς αντί για ειδικούς φρουρούς.

Όσο ο κ. Μητσοτάκης αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα τα πρακτικά της Επιτροπής επιβεβαιώνει πως λαμβάνει αποφάσεις ερήμην της»

Από την πλευρά του ο Tομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Σπίρτζης, δήλωσε:

«Ν Τ Ρ Ο Π Η … Πόσο πιο χαμηλά; Πόσο ακόμη θα στοχοποιήσετε την ελληνική νεολαία; Πόσο θα προσπαθήσετε να χειραγωγήσετε την ελληνική κοινωνία; Πόσο τρέμετε τις κοινωνικές αντιδράσεις για τις καταστροφικές πολιτικές σας, σε βάρος του ελληνικού λαού;

Σήμερα, με την αυγούλα, στις 6:00 το πρωί η ΕΛΑΣ, ανακοίνωσε την απόφαση του Αρχηγού της ΕΛΑΣ για απαγόρευση των συναθροίσεων, άνω των 100 ατόμων, λόγω κορονοιού, για μια εβδομάδα, έπειτα από εισήγηση των λοιμωξιολόγων !!! Στις 10:30 διευκρίνισαν ότι δεν αφορά την αγορά… Συμπεραίνουμε ότι αν έχουμε συνάθροιση για ψώνια, άνω των 100 ατόμων ο κορονοϊός δεν μας ενοχλεί. Αν όμως φοιτητές, μαθητές και καθηγητές, την Πέμπτη συμμετέχουν στο Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο θα προσβάλει όλους τους συμμετέχοντες.

Ευχόμαστε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, να σταματήσει τον αντιδημοκρατικό κατήφορο και τις γελοιότητες… Να επιστρέψει στο 2021 από το 1961, που βρίσκεται… Πριν πέντε ημέρες παρουσιάστηκε το αντιδημοκρατικό σχέδιο για τον περιορισμό των συναθροίσεων κατά το δοκούν. Σήμερα τις απαγόρευσαν γιατί δεν συμφωνούν με το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Σήμερα απέδειξαν ότι τρέμουν τις αντιδράσεις των αντιδημοκρατικών επιλογών τους, τις καταστροφικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην υγειονομική κρίση και στην οικονομία, τις αντιδράσεις του κάθε πολίτη, της κάθε κοινωνικής έκφρασης. Δεν φοβάστε τον ιό, φοβάστε τον λαό, φοβάστε την νεολαία» .

Την ίδια ώρα το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του σχολιάζει ότι «η αστυνομική απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 100 ατόμων, σε μια περίοδο μάλιστα που η κυβέρνηση υλοποιεί σωρηδόν μέτρα που προκαλούν δικαιολογημένες αντιδράσεις, όπως το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, είναι πολιτική επιλογή και ομολογία ότι ο αυταρχισμός και η καταστολή είναι μόνιμο συστατικό στοιχείο της πολιτικής της.

Όλα τα υπόλοιπα περί προστασίας της δημόσιας υγείας είναι παραμύθια, όταν η κυβέρνηση με δική της ευθύνη δεν έχει εξασφαλίσει τα μέτρα προστασίας σε χώρους δουλειάς, εκπαίδευσης, μέσα μεταφοράς κ.α και όταν πλέον έχει αποδειχθεί ότι οι συγκεντρώσεις δεν ευθύνονται για τη διάδοση του ιού, αφού οι πρώτοι που τηρούν τα μέτρα προστασίας είναι αυτοί που τα διεκδικούν, δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς τους.»

«Να καταδικάσω τα μέτρα απαγόρευσης των συναθροίσεων από αρχηγό ΕΛ.ΑΣ, ο αρμόδιος υπουργός θεωρούμε ότι κρύβεται πίσω από τον αρχηγό της Αστυνομίας, προσωπικά μου θυμίζει – ήμουν 16 ετών τότε – το ‘αποφασίζομεν και διατάσσομεν’, ντροπή», είπε ο Γιώργος Λογιάδης, κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25.