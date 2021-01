Αθλητικά

Μαραντόνα: δυο θυρίδες αλλάζουν τα δεδομένα

Διόλου ευκαταφρόνητη δεν είναι τελικά η περιουσία που άφησε πίσω του ο Αργεντίνος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου.

Δύο θυρίδες ασφαλείας στο Ντουμπάι με άγνωστο περιεχόμενο, μαζί με δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα (Rolls Royce και BMW) με συνολική αξία περίπου 350.000 δολαρίων, αποτελούν νέα κομμάτια στο παζλ του μυστηρίου της κληρονομιάς του Ντιέγκο Μαραντόνα. Η ακριβής εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του διάσημου Αργεντινού που πέθανε στις 25 Νοεμβρίου, εξακολουθεί να είναι ασαφής και η σχετική έρευνα μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες.

Σε πολλές περιπτώσεις θα είναι επίσης απαραίτητο να ζητηθεί η συνεργασία ξένων κυβερνήσεων, όπως συνέβη ήδη με τις αρχές της Βενεζουέλας και της Κούβας, όπου ο Μαραντόνα κατείχε ακίνητα, μετοχές εταιρειών και συμμετείχε σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Προς το παρόν, με μια πρόχειρη εκτίμηση, όπως αναφέρει σήμερα η ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, τα περιουσιακά στοιχεία του Μαραντόνα αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια, όμως η τελευταία ανακάλυψη με τις δύο θυρίδες στο Ντουμπάι, μπορεί να διαμορφώσει νέα δεδομένα.

«Ο μόνος που ήξερε το περιεχόμενό τους ήταν ο ίδιος ο Ντιέγκο» αποκάλυψε χαρακτηριστικά πηγή κοντά στην οικογένεια. «Είναι χαρακτηριστικό ότι στο χρηματοκιβώτιο του σπιτιού στο Μπουένος Αϊρες, υπήρχε ένα πολύ καλό χρηματικό ποσό, μια πολύτιμη συλλογή ρολογιών και το δαχτυλίδι 300.000 δολαρίων που έλαβε ως δώρο από τον ιδιοκτήτη της Ντιναμό Μπρεστ όταν ονομάστηκε επίτιμος πρόεδρος.

Η περιουσία του Μαραντόνα περιλαμβάνει ακίνητα (τουλάχιστον δώδεκα), πολυτελή αυτοκίνητα (συμπεριλαμβανομένου ενός τεθωρακισμένου αυτοκινήτου περιορισμένης έκδοσης), μια ατελείωτη σειρά αναμνηστικών και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς, πέντε από τους οποίους έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής μεταξύ Ντουμπάι, Αργεντινής και Μεξικού. Υπάρχουν επίσης αντικείμενα για τα οποία είναι αδύνατο να καθοριστεί μια ακριβής τιμή, όπως μια επιστολή του Φιντέλ Κάστρο» ανέφερε χαρακτηριστικά η ιταλική εφημερίδα.