Πολιτική

Σήφης Βαλυράκης: Η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατό του

Τι αναφέρει ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγριας στο πόρισμά του για τα αίτια θανάτου του πρώην υπουργού.

Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στην αριστερή πλάγια τραχηλική χώρα και στο λαιμό, αποτελούν την αιτία του θανάτου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, όπως δήλωσε σήμερα ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας.

Ανέφερε, επίσης, ότι οι κακώσεις αυτές προκλήθηκαν από θλον και τέμνον όργανο, που ένα τέτοιο είναι η προπέλα του σκάφους και επειδή το γεγονός αυτό συνέβη μέσα στη θάλασσα συνεπακόλουθό του ήταν ο πνιγμός.

Ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε ο πρώην υπουργός να είχε υποστεί κάποιο καρδιακό πρόβλημα ούτε κάποιο λιποθυμικό επεισόδιο.