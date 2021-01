Κόσμος

Ιταλία: Παραίτηση Κόντε από την Πρωθυπουργία

Η κυβέρνηση Κόντε είναι η πρώτη στην Ευρώπη που υπέστη τις πολιτικές συνέπειες της ανεξέλεγκτης πανδημίας του κορονοϊού.

Ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα έκανε δεκτό τον πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του. Ο Ματαρέλα κάλεσε την κυβέρνηση να συνεχίσει να διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις μέχρι την επίλυση της πολιτικής αυτής κρίσης.

Όπως έγινε γνωστό από το προεδρικό μέγαρο Κυρηνάλιο, οι διαβουλεύσεις του Ιταλού προέδρου πρόκειται να ξεκινήσουν αύριο, Τετάρτη, το απόγευμα. Στις διαβουλεύσεις αυτές αναμένεται να πάρουν μέρος μόνον οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων και ενδεχομένως οι αρχηγοί τους, λόγω της περιορισμένης συμμετοχής που επιβάλλουν τα μέτρα πρόληψης του κορονοϊού.

Παράλληλα, θα πρέπει να διαπιστωθεί αν ο Τζουζέπε Κόντε θα καταφέρει να εξασφαλίσει νέα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης με ενισχυμένη κοινοβουλευτική στήριξη και αν θα μπορέσει να γεφυρωθεί, ενδεχομένως, το χάσμα που δημιουργήθηκε με το κόμμα Ζωντανή Ιταλία του Ματέο Ρέντσι.

Διαφορετικά, ο πρόεδρος Ματαρέλα, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι υπάρχει η αναγκαία συναίνεση, μπορεί να ακολουθήσει την οδό που οδηγεί στην σύσταση κυβέρνησης εθνικής ενότητας με περιορισμένες προγραμματικές προτεραιότητες.