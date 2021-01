Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κολομβία: Πέθανε ο Υπουργός Άμυνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκρός από κορονοϊό ο Κάρλος Χολμς Τρουχίγιο. "Έσβησε" στη ΜΕΘ.

Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας κατέληξε από ιογενή πνευμονία που σχετίζεται με τον κορονοϊό, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε την Τρίτη (26/1) η κυβέρνηση. Ο Κάρλος Χολμς Τρουχίγιο βρέθηκε θετικός στην COVID-19 νωρίτερα αυτόν τον μήνα και είχε μεταφερθεί σε ΜΕΘ.

Σημειώνεται ότι θετικοί στον κορονοϊό έχουν επίσης βρεθεί η επικεφαλής του υπουργείου Εξωτερικών, Κλαούδια Μπλουμ, η πρώτη κυρία Μαρία Χουλιάνα Ρουίς (τον Νοέμβριο) και η αντιπρόεδρος Μάρτα Λουσία Ραμίρες (τον Οκτώβριο).

Η Κολομβία έχει καταγράψει περισσότερα από 2 εκατομμύρια κρούσματα κορονοϊού, καθώς και σχεδόν 52.000 θανάτους που οφείλονται στην Covid-19, τη νόσο που προκαλεί ο νέος κορονοϊός.