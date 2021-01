Αθλητικά

Εισαγγελική παρέμβαση για την οπαδική βία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύσκεψη με εκπροσώπους ομάδων συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας.

Σε σύσκεψη καλεί εκπροσώπους των ομάδων της Θεσσαλονίκης ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, ύστερα από αλλεπάλληλα κρούσματα οπαδικής βίας που εκδηλώθηκαν τον τελευταίο καιρό στην πόλη, με αποκορύφωμα τους πυροβολισμούς που «έπεσαν» την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή του νοσοκομείου «Ιπποκράτειο».

Στη σύσκεψη, η οποία αναμένεται να γίνει εντός της ημέρας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έχουν προσκληθεί να πάρουν μέρος στελέχη των διοικήσεων των ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Άρης, όπως επίσης του Γ.Σ. Ηρακλής.

Όπως έγινε γνωστό, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αναμένεται να απευθύνει έκκληση προς τους αθλητικούς παράγοντες να συμβάλουν από την πλευρά τους προς την κατεύθυνση να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα βίας.