Ο Κένεθ Μπράνα θα γίνει... Μπόρις Τζόνσον

Ποιοι θα είναι οι άλλοι συντελεστές της σειράς με επίκεντρο τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας και την διαχείριση της πανδημίας.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κένεθ Μπράνα θα υποδυθεί τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον σε μια νέα δραματική σειρά με τίτλο «This Sceptred Isle» για το δίκτυο Sky TV.

Ο Μάικλ Γουιντερμπότομ πρόκειται να γράψει το σενάριο και να σκηνοθετήσει τη σειρά πέντε επεισοδίων, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο.

«Το πρώτο κύμα της πανδημίας της COVID-19 θα το θυμόμαστε για πάντα» δήλωσε ο Άγγλος σκηνοθέτης τηλεοπτικών σειρών και κινηματογραφικών ταινιών.

«Μια εποχή που η χώρα ενώθηκε για να πολεμήσει έναν αόρατο εχθρό. Μια εποχή που οι άνθρωποι γνώρισαν περισσότερο από ποτέ τη σημασία της κοινότητας. Η σειρά μας συνυφαίνει αμέτρητες αληθινές ιστορίες - από τον Μπόρις Τζόνσον στην έδρα της κυβέρνησης έως τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής σε όλη τη χώρα - καταγράφοντας τις προσπάθειες των επιστημόνων, των γιατρών, των νοσηλευτών και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής να μας προστατεύσουν από τον ιό» τόνισε.

Ο Βορειοϊρλανδός ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας, Κένεθ Μπράνα συμμετείχε στις ταινίες Tenet, Murder on the Orient Express και Dunkirk.