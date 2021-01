Αθλητικά

Η Super League και η Premier League συνεχίζονται με ντέρμπι

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Τότεναμ-Λίβερπουλ με πολλές προσφορές από το Pamestoixima.gr

Εμβόλιμη αγωνιστική διεξάγεται στη Super League και την Premier League, με αρκετά δυνατά παιχνίδια και 2 ντέρμπι.

Την Τετάρτη, στις 19:30, στο Καραϊσκάκη θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Την Πέμπτη, στις 22:00, στο Tottenham Hotspur Stadium η Τότεναμ θα υποδεχτεί τη Λίβερπουλ.

Tο Pamestoixima.gr προσφέρει στα ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Τότεναμ-Λίβερπουλ περισσότερες από 300 στοιχηματικές επιλογές, 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους και το «Money Back», για το οποίο ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Δύο ακόμα αγώνες της Premier League παίζονται με 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους. Πρόκειται για τη σημερινή αναμέτρηση Σαουθάμπτον-Άρσεναλ (22:15) και το αυριανό παιχνίδι Έβερτον-Λέστερ (22:15). Το «Money Back» προσφέρεται και σε αυτά τα 2 ματς.

Οι σημερινές προσφορές με ενισχυμένες αποδόσεις

Κάθε ημέρα στο Pamestoixima.gr θα βρείτε τριάδες και πολλαπλά σκορ για επιλεγμένους αγώνες με ενισχυμένες αποδόσεις.

Δείτε τις σημερινές προσφορές με 3 τριάδες και πολλαπλά σκορ για 2 αγώνες της Super League και της Premier League:

Άρης-Λάρισα: 2-0, 1-1, 0-1.

2-0, 1-1, 0-1. Σαουθάμπτον-Άρσεναλ: 2-0, 1-1, 1-3.

2-0, 1-1, 1-3. Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ: Over 2,5 γκολ, Άρης-Λάρισα: Ο Άρης να κερδίσει με μηδέν παθητικό, Μίλγουολ-Γουότφορντ: Goal.

Over 2,5 γκολ, Ο Άρης να κερδίσει με μηδέν παθητικό, Goal. Σαουθάμπτον-Άρσεναλ: Η Άρσεναλ να κερδίσει στο 1 ο ημίχρονο, ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης: Ισοπαλία στο 1 ο ημίχρονο, Μπραουνσβάιγκ-Χαϊντενχάιμ: Περισσότερα γκολ στο 2 ο ημίχρονο.

Η Άρσεναλ να κερδίσει στο 1 ημίχρονο, Ισοπαλία στο 1 ημίχρονο, Περισσότερα γκολ στο 2 ημίχρονο. Νιούκαστλ-Λιντς: Ημίχρονο ισοπαλία/Τελικό ισοπαλία, Γουέστ Μπρομ-Μάντσεστερ Σίτι: Over 10,5 κόρνερ, Φορτούνα Ντίσελντορφ-Αμβούργο: Goal.